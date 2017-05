Montréal renouvelle son aide pour la tenue du défilé Carifiesta







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal renouvelle son aide financière pour la 42e édition du défilé de La Carifiesta le 8 juillet prochain.

« C'est toujours un plaisir de constater, chaque année, combien les Montréalais sont heureux de voir le défilé Carifiesta occuper la rue Sainte-Catherine et cet été sera une belle occasion de fêter le 375e de Montréal sur des rythmes ensoleillés », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Comme c'est le cas depuis 2014, la Ville donnera 30 000 $ à l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC) qui organise l'événement et de l'aide technique et logistique, entre autre du SPVM, évaluée à 150 000 $ pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l'événement.

« Nous sommes très heureux d'appuyer l'AFCC, une organisation solide qui fait du défilé Carifiesta, un événement phare très apprécié des Montréalais et Montréalaises et qui contribue au rayonnement de Montréal comme métropole interculturelle », a souligné M. Dimitrios (Jim) Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif.

Pour sa 42e édition, la parade Carifiesta sera, comme toujours, haute en couleurs avec troupes de danseurs et chars allégoriques. Le parcours se déroulera le long de la rue Ste-Catherine vers l'ouest à partir de la rue Du Fort jusqu'au Square Phillips.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

