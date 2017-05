À vous d'aimer et de charmer maman en cette fête des Mères!







Célébrez-la avec nouvelle collection, délicatement finie à la main, de la fête des Mères de PANDORA

TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - L'an passé, 78 % des Américains ont acheté des cartes de souhaits pour la fête des Mères1. Cette année, les bijoux PANDORA veulent vous inspirer à en faire plus pour maman et à lui montrer à quel point vous apprécier tout ce qu'elle fait pour vous. Il n'est pas facile de trouver un moyen adéquat d'exprimer votre gratitude, mais avec PANDORA, rien de plus simple avec la nouvelle collection de la fête des Mères : offrez-lui un cadeau qui lui rappellera votre amour chaque fois qu'elle le portera. Que son style soit subtil et simple ou audacieux et élégant, vous trouverez aisément le cadeau qui convient à sa beauté, qu'elle chérira toujours.

« La collection de la fête des Mères 2017 est inspirée par l'amour et les souvenirs que nous partageons avec les mamans (réelles ou figurées) de nos vies et que nous voulons célébrer », indique Beth Moeri, chef de la mise en marché, PANDORA, Amérique. « Les pièces de la gamme s'inscrivent non seulement dans les tendances actuelles : le design de chacune d'entres elles est aussi intemporel, ce qui en fait une pièce à porter pendant des années à venir. »

Que vous magasiniez pour votre mère, votre épouse, votre grand-mère, votre soeur ou même pour une amie, sachez que tous les bijoux de PANDORA sont faits d'argent sterling ou d'or 14 k, ce qui fait qu'ils dureront aussi longtemps que votre lien d'affection avec la maman mémorable que vous célébrez cette année. Chaque bijou PANDORA combine un savoir-faire exceptionnel avec un design innovateur et de superbes matériaux de haute qualité. Chaque pièce est ainsi unique, comme chaque maman. Choisissez parmi des bracelets à personnaliser et des bagues, des boucles d'oreille, des colliers et même des ensembles-cadeaux à édition limitée, comme :

Arbre de coeurs : bracelet rigide gravé en édition limitée avec fermoir en émail argenté en forme de coeur et un charm deux-tons symbolisant un arbre généalogique.

bracelet rigide gravé en édition limitée avec fermoir en émail argenté en forme de coeur et un charm deux-tons symbolisant un arbre généalogique. Charm J'aime ma maman : créé d'argent sterling et de zircones cubiques, ce charm en forme de coeur est aussi éblouissant que votre maman.

créé d'argent sterling et de zircones cubiques, ce charm en forme de coeur est aussi éblouissant que votre maman. Hommage à maman : comprend deux clips en argent sterling et or 14 k qui entourent un superbe charm de maman avec des découpes en forme de coeur et des pierres scintillantes, sur un bracelet en maille serpent. Avec cet ensemble-cadeau, elle se sentira profondément aimée!

Les Bijoux PANDORA ont récemment lancé leur campagne « À VOUS D'OSER» pour encourager les femmes à rester fidèles à elles-mêmes et à faire part de leurs expériences. Avec sa collection de la fête des Mères 2017, PANDORA nous rappelle que c'est « à nous d'aimer » et « à nous de célébrer » les femmes de nos vies et tout ce qu'ELLES sont.

La collection de la fête des Mères est maintenant disponible en boutique et en ligne. Pour acheter, rendez-vous au www.pandora.net. Suivez-nous et participez à la discussion sur Facebook, Twitter et Instagram avec le mot-clic #DOLove.

À PROPOS de Bijoux PANDORA

Renommée partout dans le monde pour ses bijoux modernes, finis à la main, à des prix accessibles, PANDORA conçoit, produit et vend des bijoux créés de matériaux de haute qualité. Inspirant les femmes à embrasser leur individualité et à exprimer leur style personnel, les bijoux féminins et hauts en style de PANDORA témoignent des moments inoubliables et des valeurs personnelles d'une vie. Les designs uniques et détaillés de PANDORA, qui combinent un savoir-faire traditionnel et la technologie la plus moderne, sont distribués dans plus de 100 pays sur six continents dans près de 8 900 points de vente, y compris plus de 1 900 magasins concepts. Fondée en 1982 et basée à Copenhague, au Danemark, PANDORA emploie plus de 17 800 personnes dans le monde entier dont environ 12 000 à Gemopolis, en Thaïlande, où se situent ses ateliers de fabrication de bijoux. PANDORA est cotée à la Bourse NASDAQ OMX de Copenhague, au Danemark. En 2015, le chiffre d'affaires total de PANDORA était de 16,7 milliards DKK (approximativement 2,2 milliards d'euros). Pour en savoir plus, rendez-vous au www.pandoragroup.com ou venez être inspirée à www.pandora.net. Suivez-nous et participez à la discussion avec le mot-clic : #PANDORAstyle sur Twitter, Facebook et Instagram.

