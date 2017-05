Inauguration de la seconde pharmacie 100 % santé à Nicolet







La pharmacie Pierre Théberge et Judith Savoie arbore la bannière Familiprix « Santé »

NICOLET, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Familiprix est heureuse d'inaugurer une seconde succursale 100 % santé à Nicolet, soit la deuxième pharmacie à s'inscrire dans le cadre du nouveau positionnement Familiprix « Santé » lancé en mars dernier. Conforme au concept, la pharmacie retirera des étalages les confiseries, les croustilles, les boissons et les aliments sucrés sans lien direct avec la santé, certains cosmétiques ainsi que les produits saisonniers, soit tous les produits n'étant pas en lien direct avec la santé de nos clients.

La pharmacie, qui vise un réel changement, complètera son offre dédiée exclusivement au bien-être des clients par l'ajout de nouveaux services d'infirmières donnant ainsi une plus grande place à une offre de services personnalisés avec des professionnels de la santé. Les locaux déménageront à quelques pas de la pharmacie initiale, mais demeurant toujours au centre-ville, plus à proximité du centre hospitalier et d'une résidence de personnes âgées.

« Le nouveau segment santé de Familiprix concordait davantage avec nos valeurs et nous avons rapidement décidé d'emboiter le pas », soulignent Pierre Théberge et Judith Savoie, copropriétaires de la Pharmacie Pierre Théberge et Judith Savoie, affiliée à Familiprix. « Nous sommes des pharmaciens très engagés dans notre communauté et avons à coeur la santé de nos patients. Nous en faisons une priorité et cette pharmacie, qui sera à notre image, nous permettra d'offrir des services professionnels à la hauteur de nos aspirations. Cette segmentation répond bien à la demande de la clientèle ».

« Je suis très heureux de la suite des choses, nous retournons à l'essence même d'une pharmacie », mentionne André Rhéaume, vice-président Marketing chez Familiprix. « Ce deuxième Familiprix « Santé » s'inscrit dans la vision de la « pharmacie d'aujourd'hui et de demain » axée sur l'humain et les saines habitudes de vie. Encore une fois, c'est le laboratoire et le pharmacien qui seront au premier plan ».

La succursale revisitée offre également un espace dermatologique complet dédié à du soutien et à l'information des patients aux prises avec des problèmes de peau, de cuir chevelu et d'ongles. Cet espace inclut une offre de produits répondant à une charte de qualité pour une prise en charge globale des maladies et des guides dermato ont été formés pour mieux comprendre les différentes pathologies et pour répondre aux différents questionnements.



À propos de la pharmacie Pierre Théberge et Judith Savoie

C'est en mai 2010 que les pharmaciens Pierre Théberge et Judith Savoie ont fait l'acquisition du Familiprix situé au centre-ville de Nicolet. Cette pharmacie, qui est la première à s'être installée dans la ville, est affiliée à la bannière Familiprix depuis 1990. Les deux pharmaciens sont très impliqués dans leur milieu, que ce soit par des conférences pour des organismes et des résidences de personnes âgées que dans des projets tels que les 12 défis de Priorité Enfant Nicolet ou des activités communautaires. Nouvellement collaboratrice pour la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska concernant l'implantation d'un projet pour les enfants en difficulté de la région, Judith Savoie est également l'organisatrice de l'évènement On saute à votre place en collaboration avec Opération Enfant Soleil et Familiprix. Pour plus de détails, visitez la page Facebook de la pharmacie.

À propos de Familiprix

Le modèle d'affaires unique de Familiprix se distingue grâce à une société par actions qui appartient à ses pharmaciens. Familiprix embauche plus de 5 000 personnes à travers son réseau et assure une présence dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick avec plus de 355 succursales. Familiprix figure parmi les 150 entreprises les plus admirées au Québec (Source : Étude Réputation, Léger Marketing, 2014).

Pour plus d'informations : www.familiprix.com

