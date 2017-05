WSP annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP » ou la « Société ») a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») à l'Hôtel Le Crystal, à Montréal. Un total de 72 549 362 actions ordinaires (représentant approximativement 71 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée en personne ou par procuration. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. La Société a également présenté les faits saillants de ses résultats du premier trimestre de 2017 et dévoilé sa nouvelle identité de marque. Les résultats du scrutin sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration de la Société avait fixé à huit le nombre d'administrateurs (les « administrateurs ») qui devaient être élus à l'assemblée. Chacun des huit candidats mentionnés dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 10 avril 2017 a été élu en tant qu'administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination de son successeur. À l'exception de Louis-Philippe Carrière, tous les candidats aux postes d'administrateurs étaient membres du conseil d'administration avant l'assemblée. M. Carrière est actuellement chef de la direction financière et secrétaire de Saputo inc.

« J'aimerais profiter de l'occasion pour accueillir officiellement Louis-Philippe Carrière au sein du conseil d'administration et à la présidence du comité d'audit », a déclaré Christopher Cole, président du conseil d'administration. « Le fait qu'une personne de la trempe de M. Carrière, qui a une grande expertise en finance et une vaste expérience du leadership d'entreprise publique et du commerce international, se joigne à notre conseil d'administration nous donne une perspective stratégique supplémentaire alors que nous poursuivons notre expansion mondiale. »

Candidat Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions Louis-Philippe Carrière 72 380 998 99,96 % 31 752 0,04 % Christopher Cole 71 027 618 98,09 % 1 385 132 1,91 % Pierre Fitzgibbon 72 378 782 99,95 % 33 968 0,05 % Alexandre L'Heureux 71 963 850 99,38 % 448 900 0,62 % Birgit Nørgaard 71 435 849 98,65 % 976 901 1,35 % Josée Perreault 71 956 109 99,37 % 456 641 0,63 % Suzanne Rancourt 72 379 551 99,95 % 33 199 0,05 % Pierre Shoiry 71 426 048 98,64 % 986 702 1,36 %

NOMINATION DES AUDITEURS

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur de WSP jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions 72 449 974 99,86 % 99 388 0,14 %

VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES

Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des cadres pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des cadres et sur les objectifs annoncés. Lors de l'assemblée, ils ont donné leur approbation comme suit :

Votes pour % votes pour Votes contre % contre 70 773 234 97,74 % 1 637 881 2,26 %

Comme le tout est mentionné dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 10 avril 2017, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas relevés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l'onglet « Investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com).

AJOUT À L'ÉQUIPE DE DIRECTION

WSP a annoncé la nomination de Me Steeve Robitaille en tant que chef des affaires juridiques et vice-président exécutif, Fusions et acquisitions. À ce titre, il assumera la responsabilité générale des affaires juridiques et, en collaboration avec le président et chef de la direction, il supervisera les activités de fusions et acquisitions. Me Robitaille sera également secrétaire de WSP.

« Nous sommes ravis d'accueillir une personne du calibre de Steeve au sein de l'équipe. Steeve est un expert juridique respecté, et nous avons eu le plaisir de travailler avec lui depuis quelque plusieurs années. Depuis le premier appel public à l'épargne de 2006, il a été impliqué de près dans les activités de la Société, en tant que conseiller. Il a ainsi été actif dans des dossiers touchant les affaires juridiques, la stratégie d'entreprise, les affaires réglementaires, le financement et les fusions et acquisitions », a commenté Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Avant de se joindre à WSP, Me Robitaille était Associé au cabinet d'avocats Stikeman Elliott, où il a oeuvré au sein du groupe de droit des sociétés pendant plus de 20 ans. Il a également siégé au conseil et au comité exécutif du cabinet. Titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval, Me Robitaille est membre du Barreau du Québec.

WEBÉMISSION

L'assemblée a été diffusée sous forme de webémission en direct, disponible sur le site Web de WSP dans la section « Investisseurs ».

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs: bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 36 000 employés de talent travaillant dans 500 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d'elle. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

