OxyNov, Desjardins - Innovatech et le Campus des technologies de la santé s'allient pour révolutionner le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique, cinquième cause de décès dans le monde avec 3 millions de morts par année







La technologie FreeO 2 constitue une avancée technologique spectaculaire par rapport au débitmètre à bille, une technologie centenaire encore utilisée dans les hôpitaux

QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du partenariat entre Desjardins - Innovatech et le Campus des technologies de la santé (CTS Santé), l'entreprise OxyNov, qui a développé la technologie FreeO 2 , annonce la conclusion d'une entente pour un investissement en capital de risque au montant de 500 000 $ CA. OxyNov, établi dans les locaux de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, s'apprête à commercialiser le FreeO 2 , un appareil d'ajustement automatisé de l'oxygène. Cette innovation technologique optimisera notamment la prise en charge des patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Jean-Luc Balzer, président de la firme OxyNov de Québec, mentionne que « cet investissement de Desjardins - Innovatech et l'accompagnement du CTS Santé arrivent à point nommé pour appuyer nos ambitieux projets de commercialisation de nos appareils dans les hôpitaux européens et nord-américains. »

« Le 8 mai dernier, OxyNov a obtenu la certification européenne (CE) de FreeO 2 , de même que la certification ISO 13485, relative à la gestion de la qualité de ses produits et services associés. Nous allons, au cours des prochaines semaines, nous affairer à conclure des accords de distribution. Objectif : que le FreeO 2 puisse connaître une pénétration à la fois rapide et globale des marchés en Europe. En parallèle, nous poursuivrons nos démarches pour obtenir les autorisations requises de la Food and Drug Administration (FDA) et de Santé Canada pour commercialiser le FreeO 2 aux États-Unis et au Canada », d'ajouter Jean-Luc Balzer.

Pour marquer l'obtention récente de la certification européenne et le lancement commercial de FreeO 2 en France, la firme québécoise OxyNov tient d'ailleurs aujourd'hui un symposium dans les locaux de la Délégation générale du Québec à Paris.

La maladie pulmonaire obstructive chronique : un fléau planétaire

La maladie pulmonaire obstructive chronique est la cinquième cause de mortalité au niveau mondial avec trois millions de morts par an. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à l'échelle de la planète, quelque 64 millions de personnes sont atteintes de la MPOC. Cette maladie - liée notamment au tabagisme, à la pollution des milieux de travail et de vie et aux polluants atmosphériques - réduit considérablement la qualité de vie des personnes atteintes.

« Le CTS est fier de contribuer à la croissance d'OxyNov qui s'apprête à commercialiser un produit qui révolutionnera l'oxygénothérapie, le traitement le plus administré à l'hôpital, ajoute Yvan Beaudoin, directeur général du CTS Santé. Les moyens mobilisés sont nécessaires pour que cette commercialisation à l'international soit fructueuse. » Le partenariat entre Desjardins - Innovatech et le CTS vise à soutenir l'expansion d'entreprises prometteuses dans le domaine des technologies médicales.

Remplacer une technologie centenaire comportant des risques pour les patients

Pour Jacques Perreault, vice-président associé représentant Desjardins - Innovatech, le FreeO 2 offre une avancée spectaculaire par rapport au débitmètre à bille, une technologie centenaire encore utilisée dans les hôpitaux. Tant le patient, le personnel hospitalier que l'hôpital en retireront des bénéfices importants, notamment avec un retour à domicile plus rapide.

L'invention du FreeO 2 revient au Dr François Lellouche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et au Dr Erwan L'Her de l'Université de Bretagne Occidentale à Brest en France. L'appareil a été validé sur plus de 500 patients au Québec et en France. Les études ont démontré une amélioration de l'efficacité du traitement, ainsi que du confort et de la sécurité du patient, une diminution des complications, un allègement de la charge de travail du personnel soignant et une réduction des durées de traitement et de séjour à l'hôpital.

À propos d'OxyNov

OxyNov est une entreprise innovante dans le secteur des technologies médicales appliquées aux supports respiratoires, en particulier l'oxygénothérapie pour les maladies cardiorespiratoires aiguës ou chroniques.

Cette société canadienne a développé et s'apprête, avec l'appui de Desjardins - Innovatech, à commercialiser le FreeO 2 destiné à tous les patients nécessitant de l'oxygène. Le FreeO 2 mesure, en temps réel, l'oxygénation du patient et ajuste automatiquement le débit d'oxygène. La mise en place de ces nouvelles stratégies de traitement à l'hôpital permettra un retour plus rapide à domicile des personnes atteintes de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Cela permettra de réduire significativement le fardeau financier pour les systèmes de santé, peu importe sous quelle latitude, le MPOC étant la première cause d'hospitalisation parmi toutes les maladies chroniques. www.oxynov.com

À propos du CTS Santé

Soutenu par Desjardins - Innovatech, CTS Santé est un accélérateur d'entreprises dans le domaine des technologies médicales qui offre à ces dernières un accompagnement qui leur permet de se développer plus rapidement et qui augmente substantiellement leurs chances de succès. L'objectif du CTS Santé est d'offrir aux entreprises en démarrage une proposition de valeur unique avec un encadrement structuré qui permet aux entreprises prometteuses de se concentrer sur le développement de leur technologie, d'atteindre une dynamique de marché et de recevoir la visibilité internationale dont elles ont besoin pour démarrer et se développer. www.ctssante.com

À propos de Desjardins - Innovatech

Desjardins - Innovatech est un fonds d'investissement dont la mission est de promouvoir et soutenir le financement en capital de risque des entreprises québécoises oeuvrant dans le domaine de l'innovation technologique ou industrielle, en privilégiant la propriété québécoise et la création des fleurons de demain. Constitué en 2005 à l'initiative du gouvernement du Québec et de Capital régional et coopératif Desjardins, ce fonds est géré par Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, une filiale du Mouvement Desjardins. Afin de remplir sa mission, le fonds s'associe à d'autres intervenants du milieu technologique - fonds d'investissement spécialisés, entrepreneurs, anges financiers, accélérateurs d'entreprises technologiques , contribuant ainsi à accroître le rayonnement des PME à l'avenir prometteur, en termes de création d'emplois et de développement économique. www.desjardins-innovatech.com

SOURCE Desjardins-Innovatech

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 15:12 et diffusé par :