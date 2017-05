4000 ballons pour des élèves du primaire : Groupe Germain Hôtels témoigne de son engagement envers la cause du Grand défi Pierre Lavoie







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de son engagement envers la cause du Grand Défi Pierre Lavoie, Groupe Germain Hôtels a offert ce matin des centaines de ballons de soccers aux élèves de l'École de l'Île d'Orléans, en présence de Pierre Lavoie.

Des photos de l'événement sont disponibles ici pour publication.

« Une partie des fonds récoltés par nos équipes a servi à financer l'achat de 4000 ballons qui ont été distribués dans des écoles primaires du Québec et du Canada au cours des dernières semaines, et dont l'École de l'Île d'Orléans fait partie » affirme Jean-Yves Germain, coprésident de Groupe Germain Hôtels. « Nous avons été très heureux ce matin de voir tous ces yeux briller lors de notre visite à l'École de l'Île d'Orléans. Jouer avec un ballon, c'est un gage de plaisir immédiat! »

Depuis 2012, cet engagement, mené par Jean-Yves et Hugo Germain, respectivement coprésident et directeur du développement de Groupe Germain Hôtels et leurs équipes, a permis d'amasser 385 900$. Au fil des ans, ces sommes ont été redistribuées dans la trentaine d'écoles primaires parrainées afin de financer l'achat d'équipements sportifs tels que des murs d'escalade, des raquettes, des paniers de basket ou des vélos stationnaires, permettant ainsi de faire la différence auprès de plus de 3 000 jeunes aux quatre coins du Canada.

Faits saillants l'événement :

Remise impressionnante et inusitée de 400 ballons de soccer

Prise de parole de Pierre Lavoie

Activité sportive de type aérobie géant avec les 400 élèves

À propos de Groupe Germain Hôtels

Groupe Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne qui possède et exploite les Hôtels Le Germain et les Hôtels Alt à travers le Canada. Au rang des 50 sociétés les mieux gérées au pays, l'entreprise est reconnue pour sa philosophie d'accueil exceptionnelle et pour le style unique qui caractérise ses hôtels. Depuis l'ouverture du tout premier établissement en 1988, les 1000 employés de Groupe Germain Hôtels ont accueilli une multitude d'invités, totalisant à ce jour près de 4 millions de nuitées. Visitez www.groupegermain.com

SOURCE Groupe Germain

