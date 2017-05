George Weston Limitée annonce l'élection d'administrateurs







TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - George Weston Limitée (« Weston ») (TSX : WN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats à un poste d'administrateur énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, datée du 27 mars 2017, ont été élus comme administrateur de Weston. Le vote a eu lieu dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires de la société, qui s'est déroulée le 9 mai 2017 à Toronto. Le tableau ci-dessous présente les résultats du vote:

Nom du candidat Voix obtenues Absentions Isabelle Marcoux 110 811 746 99,86% 159 231 0,14% Sarabjit S. Marwah 110 670 772 99,73% 300 205 0,27% Gordon M. Nixon 110 814 353 99,86% 156 624 0,14% Robert S. Prichard 109 646 194 98,81% 1 324 783 1,19% Thomas F. Rahilly 110 676 010 99,73% 294 967 0,27% Robert Sawyer 110 954 006 99,98% 16 971 0,02% Christi Strauss 110 950 770 99,98% 20 207 0,02% Barbara Stymiest 110 688 579 99,75% 282 398 0,25% Alannah Weston 105 199 640 94,80% 5 771 337 5,20% Galen G. Weston 109 426 627 98,61% 1 544 350 1,39%

George Weston limitée

George Weston limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882 et, par l'entremise de ses filiales actives, elle est l'un des groupes de transformation et de distribution alimentaire les plus importants en Amérique du Nord. George Weston limitée compte deux secteurs opérationnels à présenter: Weston Foods et Loblaw, qui est exploité par Les Compagnies Loblaw limitée. Weston Foods exerce principalement ses activités dans le secteur des produits de boulangerie en Amérique du Nord. Loblaw est le plus grand détaillant en alimentation et l'un des plus importants distributeurs d'articles de marchandise générale, de produits de pharmacie et de produits et services financiers au Canada.

SOURCE George Weston Limitée

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 15:05 et diffusé par :