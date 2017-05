La Chambre propose quatre idées pour profiter du plein potentiel des universités montréalaises







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain présente aujourd'hui son mémoire intitulé Exploiter le plein potentiel du Montréal universitaire à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation de la Ville de Montréal dans le cadre des consultations sur l'optimisation du potentiel de développement économique et d'innovation des institutions d'enseignement supérieur à Montréal. Elle rappelle l'importance économique des universités pour la métropole et souligne les opportunités qu'elle pourrait saisir. La Chambre propose quatre avenues à privilégier pour profiter du plein potentiel des universités de la région métropolitaine.

Exercer un leadership fort dans la valorisation et la promotion des universités montréalaises

« Les universités sont source de fierté et les élus de la Ville de Montréal les mettent déjà de l'avant dans leurs discours. La Chambre invite la Ville à continuer d'exercer son leadership en soulignant la contribution exceptionnelle des universités de Montréal et en s'associant à toute campagne destinée à les valoriser. Ce leadership doit s'exprimer aussi bien localement qu'aux échelles nationale et internationale. À l'image du rôle des festivals dans l'attraction de touristes internationaux, la promotion de nos universités contribue directement au fait que des étudiants, des chercheurs et des entreprises choisissent de s'établir à Montréal. Par exemple, les missions du maire à l'étranger représentent des vitrines internationales importantes. La Ville pourrait en profiter pour y inclure systématiquement des universités », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Mettre l'expertise universitaire au service de la Ville et de la communauté

« La Ville de Montréal gagnerait à profiter de l'expertise et de la créativité des universités en faisant davantage appel à elles pour trouver des solutions aux différents enjeux urbains. Par exemple, la Ville pourrait lancer des appels à l'innovation à l'intention des universités pour trouver des solutions novatrices aux problèmes qu'elle rencontre et ainsi stimuler la participation des chercheurs et des étudiants. Elle pourrait aussi devenir un laboratoire vivant pour permettre aux universités et aux entreprises de tester de nouvelles innovations dans un contexte urbain. Il existe plusieurs exemples internationaux dont nous pourrions nous inspirer », a poursuivi M. Leblanc.

Accroître l'attraction et la rétention des étudiants internationaux

« L'impact des étudiants internationaux sur la vitalité économique de la région de Montréal n'est plus à démontrer. Nous formons des talents de calibre mondial ici même. Nous devons déployer davantage d'efforts pour accroître le nombre d'étudiants qui choisissent d'étudier à Montréal et faire en sorte qu'ils décident d'y rester après leurs études. Dans ce sens, la Chambre appuie les initiatives de Montréal International et invite la Ville à s'engager encore davantage pour faciliter l'intégration des étudiants internationaux », a continué Michel Leblanc.

Miser sur la contribution des universités aux grappes métropolitaines

« Il faut rendre encore plus fluide la collaboration entre les entreprises et les universités. La Ville a la chance de pouvoir compter sur le réseau des grappes métropolitaines, qui représentent un puissant levier de développement économique. Les universités y jouent déjà un rôle important. La Ville, par le biais de la Communauté métropolitaine de Montréal, doit continuer d'encourager l'intégration des universités dans le déploiement des grappes, tant sur le plan de la R-D que sur celui de la détermination des besoins actuels et futurs en matière de main-d'oeuvre », a mentionné Michel Leblanc.

« Le milieu des affaires est entièrement engagé en faveur d'universités fortes. La Chambre offre tout son appui à la Ville et aux universités pour profiter du plein potentiel de leur présence dans la métropole », a conclu Michel Leblanc.

