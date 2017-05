FILLACTIVE célèbre son 10e anniversaire en grand : 13 000 adolescentes ont bougé cette année et 460 000 $ ont été amassés lors de la première édition du BAL PÈRE-FILLE !







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est le 6 mai 2017 que FILLACTIVE a tenu la première édition de son BAL PÈRE-FILLE réunissant plus de 350 invités, dont Mme Sophie Grégoire Trudeau, porte-parole de l'organisme, permettant d'amasser 460 000 $.

Alors que FILLACTIVE rappelle, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, qu'à la puberté, une fille sur deux abandonne le sport, l'organisme souhaite accroître considérablement le nombre de filles qu'il rejoint grâce à ses programmes et activités, mais aussi sensibiliser et outiller les milieux afin d'améliorer l'offre d'activités physiques qui leur ait destinée. Le grand succès de la première édition du BAL PÈRE-FILLE favorisera l'atteinte de cet objectif.

Aussi, lors de cet événement, Mme Sophie Grégoire Trudeau s'est adressée aux filles présentes : « L'un des plus beaux cadeaux que l'on peut se faire à soi-même, c'est de se connaître en tant que fille. L'activité physique nous permet d'oxygéner notre corps et notre cerveau ainsi que d'explorer nos limites physiques et psychologiques. En adoptant une bonne hygiène de vie à travers l'activité physique pratiquée dans le plaisir et la découverte, on se donne un outil qui nous aidera à surmonter les obstacles tout au long de notre vie. C'est ça la proposition de FILLACTIVE : aller à la découverte de soi-même à travers le sport afin de construire son bien-être sur des bases solides avec empathie, plaisir, courage et dans un esprit d'équipe!"



Puis, Claudine Labelle, fondatrice et présidente de FILLACTIVE, a souligné tout le chemin parcouru : « Depuis dix ans, FILLACTIVE a fait bouger près de 120 000 filles ! Comme entrepreneure sociale, quand j'ai fondé FILLACTIVE, j'étais bien seule avec mon rêve. Mais des personnes exceptionnelles se sont liées à la cause. Ensemble, on a engendré l'action afin de renverser les statistiques sur la sédentarité offrant ainsi à notre relève féminine canadienne une meilleure santé globale et des moyens concrets de développer son plein potentiel. »

Résultats du programme FitClub 2017

Rappelons qu'en 2017, ce sont plus de 13 000 filles qui ont participé à la FitClub; un programme qui vise la valorisation de l'activité physique et du bonheur de la pratiquer entre filles et qui inclut des entraînements hebdomadaires sur une période variant de huit à dix semaines dont le point culminant est de courir cinq ou dix kilomètres. D'ailleurs, uniquement à Montréal, ce sont plus de 4 000 filles qui étaient réunies hier afin de relever leur défi de course et de célébrer ce bel accomplissement ! Québec tiendra son événement célébrations FILLACTIVE le 16 mai prochain, tandis qu'à Toronto, ce sera le 24 mai. Des événements similaires, mais à l'échelle locale, seront aussi organisés à Ottawa, le 6 mai, à London, le 27 mai, ainsi qu'à Rouyn-Noranda et à Sudbury, le 4 juin.

À propos de FILLACTIVE

Fondée en 2007, FILLACTIVE est une organisation à but non lucratif qui se voue à aider les adolescentes à découvrir le plaisir des activités physiques et d'un mode de vie sain avec des amies. Elle crée des programmes et des événements destinés aux filles de 12 à 17 ans qui les initient aux activités physiques et leur font découvrir les avantages que celles-ci procurent à long terme sur le plan de la santé et du bien-être. Depuis ses débuts, FILLACTIVE a sensibilisé des milliers d'adolescentes au Québec et en Ontario.

SOURCE Fillactive

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 14:53 et diffusé par :