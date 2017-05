Le maire Benoit Dorais reçoit un prix de l'Albanian Canadian Excellence Society







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 6 mai dernier, le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du conseil d'agglomération, Benoit Dorais, a reçu un prix de l'Albanian Canadian Excellence Society, lors de la 2e édition du Ace Awards Gala Celebrating Our Own, à Toronto. La soirée s'est déroulée en présence de nombreux dignitaires dont l'ambassadeur d'Albanie au Canada, Ermal Muca, la députée du parlement ontarien, Julia Munro, la ministre des Affaires civiques et de l'Immigration, Laura Albanese, et le ministre du Développement économique et de la Croissance, Brad Duguid et le président de la Communauté albanaise du Québec à Montréal, Nehat Kaloshi.

Cette reconnaissance pancanadienne a été décernée au maire Dorais pour son rôle déterminant dans l'installation de la statue de Mère Teresa, en 2012, dans l'aire de repos de la station de métro Monk. Ce cadeau de la communauté albanaise du Québec à Montréal commémorait le 100e anniversaire de l'indépendance de l'Albanie. « Je suis touché de cet honneur qui m'est fait. Il rejaillit sur le Sud-Ouest car on vient saluer du coup le travail positif et constructif qui se fait dans notre arrondissement pour favoriser le vivre-ensemble. Je remercie sincèrement la communauté albanaise pour cet honneur, que je partage avec la communauté albanaise du Sud-Ouest qui a travaillé si fort à ce legs du 100e anniversaire, et l'accueil chaleureux qu'on m'a réservé. J'ai vécu une soirée mémorable et découvert des gens exceptionnels! Je remercie tout particulièrement M. Taulant Dedja, ancien préfet de Tirana, la capitale de l'Albanie, qui a été un citoyen actif dans le Sud-Ouest, pour avoir soumis ma candidature à ce prix », a commenté Benoit Dorais.

« La statue de Mère Teresa témoigne de l'attachement des Albanais à leurs racines et à leur culture et incarne leur volonté de contribuer à leur communauté d'accueil. Aujourd'hui, le Sud-Ouest peut être fier de dire qu'il compte sur son territoire une communauté forte et fière de Québécois originaires d'Albanie », a poursuivi le maire Dorais.

Rappelons que la sculpture de bronze à l'effigie de Mère Teresa a été créée par l'artiste albanais Benard Lekgegaj. Le dévoilement de la sculpture avait été effectué en novembre 2012 en présence de l'ambassadrice de la République d'Albanie à Ottawa, Mme Elida Petoshati, de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, de la députée fédérale de LaSalle-Émard, Mme Hélène LeBlanc et du président de la communauté albanaise du Québec à Montréal, M. Kujtim Ismaili.

Le maire Dorais tient à féliciter les dix autres récipiendaires de l'édition 2017, notamment l'artiste montréalais d'origine albanaise Genti Bejko.

Des photos officielles de la soirée sont disponibles sur la galerie Flickr du Sud-Ouest.

