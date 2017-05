Deux records du monde GUINNESS pour WestJet







La compagnie aérienne illumine le désert pour offrir un spectacle aux passagers en route vers Las Vegas

CALGARY, le 10 mai 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui avoir battu deux records du monde GUINNESSMC, après avoir construit et illuminé une roue de loterie d'un kilomètre de diamètre dans le désert de l'Utah, tandis que le vol 1118 en provenance de Toronto amorçait sa descente sur Las Vegas.

À bord, l'heureux gagnant a remporté un séjour de rêves à Las Vegas lorsque le numéro de son siège est apparu sur la roue géante éclairée à DEL. Pour voir comment WestJet a réalisé le coup le plus audacieux de son histoire, regardez notre dernière vidéo, Las Vegas - Lumières dans le désert.

« WestJet a célébré son 21e anniversaire cette année. En tant que compagnie aérienne internationale transportant le plus d'invités à Las Vegas, nous avons marqué l'occasion en illuminant le désert », a déclaré Rob Daintree, directeur du marketing de WestJet. « Le vol a survolé une roue de loterie rayonnante pour offrir à nos invités une expérience unique, inspirée de la magnifique ambiance brillante et électrisante de Las Vegas. Cet événement nous a permis de battre deux records du monde Guinness : celui de l'image projetée la plus lumineuse, et celui de la plus grande projection circulaire. »

« Comme les Canadiens sont les touristes internationaux les plus nombreux à Las Vegas, nous cherchons donc à établir des partenariats avec des compagnies aériennes telles que WestJet afin de leur offrir une expérience inoubliable dès le début du trajet », a affirmé Cathy Tull, vice-présidente principale, Marketing, l'Autorité des expositions et du tourisme de Las Vegas. « L'incroyable divertissement qu'offre Las Vegas, en plus de sa scène culinaire de classe mondiale et de sa nouvelle équipe de LNH, les Vegas Golden Knights, ont fait de la ville la destination de vacances préférée des Canadiens. »

Michael Empric, arbitre des Guinness World Records, a déclaré : « La compagnie aérienne a déployé des efforts considérables afin de créer quelque chose d'énorme, de rayonnant et d'unique pour ses invités. Je suis ravi d'accueillir WestJet dans la famille Guinness World Records. »

En quoi consiste donc une roue de loterie de taille record? Essentiellement : six mois de préparation, une équipe de 40 personnes, six jours de construction dans une chaleur intense, 18 740 mètres de câble, 160 passagers en route vers Las Vegas, et un siège gagnant pour remporter le prix #WestJetVegasSurprise. Au final, les passagers ont vu la roue éclairée à DEL à 3 650 mètres d'altitude lors de la descente sur Las Vegas. La roue, qui couvrait une aire de 785 398 mètres carrés, a projeté une lumière de 4 666 000 lumens, battant le record précédent de 4 264 346 lumens.

L'heureux gagnant du prix #WestJetVegasSurprise a reçu les cadeaux suivants :

2 500 $ US pour une séance de magasinage intense à The Forum Shops, le centre commercial du Caesar's Palace, pour célébrer son 25 e anniversaire

anniversaire Table VIP au JEWEL Nightclub, à ARIA Resort & Casino

Brunch gratuit à Herringbone, à ARIA Resort & Casino

Séjour à Flamingo Las Vegas, avec pavillon au bord de la piscine

Dîner gratuit pour deux personnes à STK, à The Cosmopolitan of Las Vegas

Deux billets d'entrée VIP au spectacle des Blue Man Group au Luxor Hotel & Casino, avec accès aux coulisses pour rencontrer les artistes

Deux billets d'entrée au spectacle du Cirque du Soleil

Deux billets d'entrée au spectacle « BAZ - Star Crossed Love », au Palazzo Las Vegas

Séjour de deux nuits au Venetian Las Vegas

Casque audio Bose, offert par l'Autorité des expositions et du tourisme de Las Vegas

Deux vols aller-retour de WestJet

De plus, tous les passagers du vol ont reçu des billets d'entrée à prix réduit aux spectacles du Cirque du Soleil, des cocktails gratuits à STK, au Cosmopolitan, et une carte-cadeau de 25 $ valable à The Miracle Mile Shops, la galerie marchande de Planet Hollywood Resort & Casino.

« Nous souhaitons remercier l'Autorité des expositions et du tourisme de Las Vegas (LVCVA), nos partenaires de concours, et l'ensemble des WestJetters, pour avoir accompli un exploit digne de deux records du monde Guinness », a affirmé Rob Daintree.

Du 10 mai au 9 juillet, les invités prenant l'avion pour Las Vegas pourront recevoir leur propre #WestJetVegasSurprise en choisissant un vol WestJet. Pour réserver un vol, visitez le site westjet.com/vegas-fr.

WestJet est la première compagnie aérienne internationale de l'aéroport international McCarran de Las Vegas, transportant presque un tiers de tous ses passagers internationaux. Cet été, la compagnie aérienne assurera 65 vols par semaine depuis cinq villes canadiennes : Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Toronto.

L'Autorité des expositions et du tourisme de Las Vegas

L'Autorité des expositions et du tourisme de Las Vegas (LVCVA) est chargée de promouvoir le sud du Nevada comme haut lieu du tourisme et des expositions, et de gérer des centres d'expositions, tels que le Las Vegas Convention Center et le Cashman Center. La LVCVA a pour mission d'attirer encore plus de touristes et de voyageurs d'affaires dans la région, qui compte déjà près de 150 000 chambres d'hôtel et plus de 11 millions de pieds carrés d'espace de réunion et d'exposition, rien que dans la ville de Las Vegas. Téléchargez l'application de réalité virtuelle Vegas VR afin de visiter Las Vegas depuis votre iPhone ou appareil Android sur le site http://www.vrtv.vegas/. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.lvcva.com ou www.visitlasvegas.com.

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, veuillez visiter le site westjet.com.

