PressReader et Bell Mobilité s'associent pour offrir plus de 6 000 journaux et magazines aux Canadiens en déplacement

VANCOUVER, le 10 mai 2017 /CNW/ - PressReader s'associe à Bell Mobilité pour offrir des milliers de journaux et de magazines aux clients de Bell partout au pays. Bell est le premier fournisseur canadien de services de communications à offrir un forfait d'accès mobile illimité aux milliers de publications locales, nationales et internationales de PressReader.

Avec un abonnement à PressReader, les clients de Bell Mobilité peuvent rester branchés sur l'actualité nationale et étrangère et parcourir des publications familières ou en découvrir de nouvelles simplement en ajoutant l'accès à PressReader pour 10 $ à leur compte mensuel de Bell Mobilité.

« Les Canadiens utilisent leur téléphone intelligent ou leur tablette pour suivre l'actualité, pour effectuer des recherches ou pour se détendre en lisant un bon article dans un magazine, qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement, a déclaré Nauby Jacob, vice-président, produits et services chez Bell Mobilité. Avec PressReader maintenant offert sur le réseau mobile le plus rapide et le plus vaste au pays, les clients de Bell Mobilité ont accès à un éventail inégalé de publications canadiennes, américaines et internationales de premier plan à partir du Canada et de partout dans le monde sur leur appareil mobile. »

PressReader a établi de solides partenariats avec les meilleures publications du monde, dont Le Devoir, Le Droit, Elle, Le Monde, The Washington Post, Le Temps et GQ, les aidant ainsi à atteindre de nouveaux auditoires. Depuis le Canada jusqu'à la France, en passant par la Belgique, la Suisse et le Liban, PressReader offre plus d'articles que toute autre plateforme. C'est également la seule autorisée à distribuer du contenu d'actualité de la Chine continentale.

Où qu'ils soient, les lecteurs peuvent parcourir les manchettes ou approfondir des nouvelles grâce à du journalisme de qualité sur leur propre appareil. Avec PressReader, ils obtiennent l'accès complet à des journaux et à des magazines dans un format adapté aux appareils mobiles qui peut être lu, partagé et traduit instantanément dans jusqu'à 18 langues différentes.

« Nos modèles d'affaires novateurs ont déjà permis à des lecteurs de partout dans le monde d'avoir accès à du journalisme de grande qualité. Bell est un autre chef de file du secteur qui se joint à nous pour offrir du contenu de confiance d'une façon pertinente pour les consommateurs, a déclaré Igor Smirnoff, directeur commercial en chef chez PressReader. Les Canadiens souhaitent vivre une expérience de lecture mobile hautement personnalisée. Nous leur offrons les options qu'ils veulent. »

Ce partenariat se veut une réponse au bouleversement en cours à l'échelle mondiale dans la façon dont les gens s'informent et se divertissent. C'est pourquoi PressReader est déterminée à mettre le bon contenu entre les mains des bons auditoires, au bon moment, par le truchement des bons canaux et au bon prix.

« Nous avons déjà transformé les secteurs des lignes aériennes et de l'hôtellerie à l'échelle mondiale en offrant PressReader aux gens partout sur la planète, a déclaré Alex Kroogman, chef de la direction de PressReader. Alors que le 150e anniversaire de la Confédération canadienne approche, nous sommes très fiers de collaborer, ici au pays, avec un partenaire canadien pour offrir aux clients de Bell l'accès aux nouvelles qui leur importent. »

Pour en savoir plus, visitez http://bell.ca/pressreader.

À propos de PressReader

PressReader est une plateforme internationale basée à Vancouver destinée aux personnes qui souhaitent lire, partager et commenter toutes les nouvelles qui leur importent. Nous nous sommes associés à des milliers d'éditeurs dans plus de 100 pays pour offrir aux lecteurs un accès illimité à du journalisme de première qualité de partout dans le monde. Nous offrons d'abord et avant tout du choix. Les lecteurs peuvent parcourir des journaux et des magazines de premier plan sur notre plateforme Web ou les télécharger sur un téléphone intelligent ou une tablette au moyen de l'application PressReader. Ils peuvent s'abonner à PressReader pour obtenir un accès illimité ou visionner toute notre collection simplement en visitant un point d'accès Internet public sans fil commandité.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre aux consommateurs et aux entreprises des solutions Internet, de télévision et de téléphonie sans fil et résidentielle. Elle offre également des services de communications aux petites, moyennes et grandes entreprises. Bell Média est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède d'importants actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage. Pour en savoir plus, visitez bell.ca.

