Inondations au Québec - Appel à la solidarité de la communauté d'affaires

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Devant l'ampleur des inondations qui frappent plusieurs régions du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à manifester aux citoyens et aux propriétaires d'entreprises touchés, le soutien de tout le réseau des chambres de commerce du Québec.

« La FCCQ lance un appel à tous, et en particulier à la communauté d'affaires, de continuer à faire preuve de générosité et de témoigner leur solidarité envers les régions aux prises avec la crue des eaux, en donnant généreusement à la Croix-Rouge à l'intention des sinistrés », a invité Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Ces gens, nombreux, vivent des moments extrêmement difficiles; nous devons exprimer notre soutien en appuyant ceux qui sont sur place pour aider. »

« Les besoins sont criants maintenant et le seront encore au cours des prochaines semaines » a pour sa part rappelé le président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne, Conrad Sauvé. « Nos équipes sont à l'oeuvre dans 25 lieux touchés par les inondations au Québec, soutiennent les opérations dans 12 centres d'accueil et d'information et viennent en aide à plus de 1 400 sinistrés ».

Dans les différentes régions, plusieurs entreprises et commerces sont atteints et l'activité économique est affectée. La FCCQ et son réseau de chambres de commerce suivent de près l'évolution de la situation.

