Emerillon Capital et Sanderling Ventures joignent leurs forces afin de soutenir une nouvelle compagnie montréalaise en médecine de précision

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Emerillon Capital et Sanderling Ventures ont annoncé qu'ils unissaient leurs forces afin de financer PreciThera Inc, une compagnie émergente montréalaise de médecine de précision dédiée à la conception et au développement d'agents biologiques innovants pour le traitement de maladies orphelines. PreciThera a été fondée récemment par deux scientifiques de renommée mondiale ayant été des entrepreneurs à succès, les Drs. Philippe Crine and Susan Schiavi. Le but de ce financement initial est de lancer la compagnie et de sécuriser une importante ronde de financement de Série A avec des investisseurs canadiens et étrangers de haut calibre.

"Chez Sanderling, nous croyons que la médecine de précision représente d'importantes opportunités pour le développement de meilleurs thérapies pour des patients, qui jusqu'à maintenant avaient des options très limitées. PreciThera peut compter sur l'équipe de développement de médicaments de notre compagnie en portefeuille, Compagnie de développement Therillia Inc., pour compléter l'expertise de ses fondateurs, afin d'avancer rapidement ses programmes." souligne le Dr. Pierre Beauparlant, Partenaire chez Sanderling Ventures.

"Bien que PreciThera soit à un stade de développement plus précoce que ceux que nous avons l'habitude de financer, nous avons décidé de soutenir les deux fondateurs de la société dès sa création. Nous avons été impressionnés par leur feuille de route, ayant mené tous les deux d'importantes thérapies sur le marché. Ceci concorde avec notre philosophie de capital patient qui vise à initier et générer une importante valeur dans des projets innovants, avec comme but de faire partie intégrante d'un écosystème d'innovation." ajoute le Dr. Nicola Urbani, Directeur d'investissement chez Emerillon Capital.

"Nous sommes très heureux et reconnaissants envers Émerillon et Sanderling d'avoir fourni le financement initial de PreciThera. Nous considérons cet investissement initial comme une marque de confiance des investisseurs envers l'approche médecine de précision que PreciThera a choisi pour son programme de développement de médicaments. Le support de l'équipe Therillia est particulièrement apprécié à ce stade précoce de développement de la compagnie car il nous aidera à atteindre nos objectifs initiaux dans les délais prévus." conclut le Dr. Philippe Crine, Président Directeur Général de PreciThera.

À propos d'Emerillon Capital

Basé à Montréal, Emerillon Capital est un Fonds spécialisé en capital de risque qui soutient des compagnies ayant une forte expertise technologique, du démarrage commercial jusqu'à un stade d'expansion et positionnées dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Emerillon Capital investit principalement au Canada. En se basant sur le réseau de son commanditaire principal, CIC Capital (filiale Canadienne de CM-CIC Investissement), Emerillon Capital offre à ses entrepreneurs une ouverture vers l'Europe, afin de soutenir leurs projets de développement. Informations complémentaires : www.emerilloncapital.com.

À propos de Sanderling Ventures

Fondée en 1979, Sanderling Ventures compte parmi les sociétés de capital de risque les plus anciennes et les mieux établies en Amérique du Nord et se consacre exclusivement aux investissements dans le secteur biomédical. Chez Sanderling Ventures, nous investissons dans les thérapies, les instruments médicaux et l'informatique en matière de santé. Sanderling a constamment obtenu des taux de rendement élevés sur de nombreuses années et nombreux de ses fonds se sont classés dans le quartile supérieur.

Au Canada, Sanderling exploite la Compagnie de développement Therillia, une société de portefeuille située à Montréal, pour gérer la mise au point des actifs thérapeutiques détenus par d'autres sociétés du portefeuille de Sanderling. Ce modèle de « gestion active » a recours à l'expertise de l'équipe chevronnée de mise au point des médicaments de Therillia et a réussi à faire progresser plusieurs projets d'une manière rentable.

Pour plus de renseignements, consultez le site de la compagnie : www.sanderling.com.

