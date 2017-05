Explor annonce les résultats du programme de forage au diamant sur la propriété Kidd Township







ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société) (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1) est heureuse d'annoncer les résultats du programme de forage au diamant réalisé sur la propriété Kidd Township au cours de l'hiver. Les propriétés regroupées Kidd Township appartenant à la Société sont situées au nord, au sud, à l'ouest et à l'est du site de la mine Kidd Creek, à environ 20 km au nord de Timmins, Ontario. Les propriétés regroupées d'Explor ont une position de terrain qui couvre environ 2 805,20 hectares. La caractéristique topographique la plus évidente du secteur est la mine à ciel ouvert, située dans la partie centrale des propriétés regroupées Kidd Township d'Explor. Explor a complété en décembre 2016, un programme de géophysique consistant en des levés magnétiques et de type max/min afin de mieux définir les cibles et a complété un programme de forage au diamant de 2 420 mètres.

La propriété est située dans une ceinture de roches vertes se composant principalement de séquences de roches méta-volcaniques recoupées par des failles et des zones de déformation s'étendant en direction nord-ouest - sud-est. Il y a également plusieurs séries de roches volcaniques mafiques. La propriété est facilement accessible par la route 655.

Entre janvier et mars 2017, un programme de forage au diamant consistant en trois sondages a été entrepris dans le secteur de Timmins sur les propriétés regroupées Kidd Township appartenant à Explor. Les sondages KC-17-07, KC-17-08 et KC-17-09 totalisant 2 420 mètres de carottes de taille NQ, ont été forés dans le canton Carnegie. KC-17-07 a été foré sur le claim 4210980 et les sondages KC 17-08 et KC-17-09 ont été forés sur le claim patenté 4419. Le programme de forage de l'hiver 2017 a été entrepris pour faire un suivi du programme de forage réalisé en 2016 par Explor et pour continuer de vérifier par sondages le conducteur magnétique et électromagnétique orienté est-ouest dans le bloc de claims. Finalement, le programme de forage a été également entrepris pour tenter de reproduire avec le sondage KC-17-07 en aval pendage, des valeurs en zinc aussi élevées que 1,50 % (15 000 ppm Zn) recoupées dans le sondage KC-16-06 au cours du programme de forage été/automne 2016. Le programme de forage de l'hiver 2017 réalisé sur le claim 4210980 et sur le claim patenté 4419 du canton Carnegie avec les sondages KC-17-07, KC-17-08 et KC-17-09, a recoupé des coulées volcaniques mafiques altérées, des coulées de lave en coussins, des brèches de coulées de lave, du grauwacke/argilite, des roches ultramafiques, de la cendre mafique et felsique à tufs de lapilli et des roches clastiques avec des altérations modérées à fortes, de séricite et de silice.

La meilleure valeur en zinc de 964 ppm a été recoupée dans le sondage KC-17-07 à l'intérieur d'une faille/cisaillement graphitique, de 292,5 mètres à 294 mètres, avec des veinules de 10 à 15 % de pyrite et de pyrrhotite. Le sondage KC-17-09 a recoupé 551 ppm Zn, de 454,8 mètres à 456 mètres à l'intérieur d'une faille de 10 cm avec <.5% de pyrite dans de l'argilite fragmentée. De même, le sondage KC-17-09 a ramené 408 ppm Zn à partir d'une faille mineure à moellons, de 595,5 mètres à 597 mètres. Même si aucune valeur économique n'a été rencontrée, plusieurs des unités lithologiques et des altérations associées recoupées dans les trois sondages de 2017, sont très similaires aux unités de roches minéralisées à l'intérieur de la mine Kidd Creek, directement au sud. Aucune valeur d'or, de cuivre, de plomb significative n'a été rencontrée.

Le programme de forage au diamant de 2017 dans le canton Carnegie, tel qu'entrepris par Explor de janvier à mars 2017, a réussi à vérifier par forage plusieurs cibles de conducteurs magnétiques et électromagnétiques, de même que les structures dans les claims 4210980 et le claim patenté 4419 avec les sondages KC-17-07, KC-17-08 et KC-17-09. Même si aucune valeur économique de zinc, de cuivre, de plomb et d'or n'a été rencontrée, cette phase de forage au diamant a démontré la présence de roches pyroclastiques felsiques altérées grossièrement de silice et de séricite, de sulfures, d'horizons graphitiques exhalatifs et de valeurs de zinc anomales qu'on retrouve généralement associées avec des gisements de SMV de classe mondiale similaires au gisement Kidd Creek, situé immédiatement au sud.

Jusqu'à présent, l'extension est-ouest des conducteurs EM dans le canton Carnegie n'a pas été entièrement vérifiée par sondages. De même, le recoupement de roches pyroclastiques altérées de séricite et silice grossière, de sulfures, d'horizons exhalatifs et de roches clastiques mafiques, de matériel graphitique et de sulfures à l'intérieur KC-17-07, KC-17-08 et KC-17-09 suggère une proximité immédiate à un système de cheminée volcanique similaire à ce qui a été découvert à la mine Kidd Creek. Par conséquent, la prochaine phase de forage au diamant devrait se concentrer sur l'extension est-ouest de la caractéristique électromagnétique dans le claim 4210980, à l'est et à l'ouest du 1,5 % (15 000 ppm Zn) obtenu dans le sondage KC-16-03.

Le recoupement de roches pyroclastiques modérément ou fortement altérées en silice et séricite, d'argilite graphitique et d'horizons exhalatifs dans le sondage KC-17-09 à l'intérieur du claim patenté 4419 suggère fortement la proximité d'un système de cheminée volcanique similaire à celui découvert dans la mine au sud-est. Par conséquent, un programme de forage modeste se concentrant autour du sondage KC-17-09 et le long de la structure nord-ouest - sud-est pourrait déceler un dépôt de zinc, plomb et cuivre.

Explor croit à « l'effet de concentration en grappes des gisements de sulfures massifs volcaniques (SMV) ». Des exemples connus de l'effet de concentration en grappes des gisements SMV est le camp minier de Bathurst où 47 gisements ont été découverts jusqu'à maintenant, dont les mines Brunswick No. 12 et Brunswick No. 6 où plus de 130 000 000 tonnes de minerai de métaux de base ont été produites et le camp minier de Noranda où 18 gisements ont été découverts jusqu'à maintenant, dont une production 68 100 000 tonnes de minerai de métaux de base pour les gisements Horne et Quémont. La présence de roches mafiques et felsiques avec des valeurs anomales de zinc et de cuivre sur les propriétés regroupées Kidd Township avec des valeurs de zinc et de cuivre anomales, corrobore l'opinion que des gisements additionnels de SMV existent à l'intérieur des propriétés regroupées Kidd Township situées dans le camp minier de Timmins/Porcupine, tel que présenté dans la carte ci-jointe.

Chris Dupont, ingénieur, est la personne qualifiée responsable de l'information contenue dans ce communiqué de presse.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l'Ontario. Teck Resources Ltd. effectue actuellement un programme d'exploration afin de gagner une participation dans la propriété TPW. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au)

Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Une carte est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/1094298_FRENCH.pdf

