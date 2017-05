Banque Nationale Investissements annonce les résultats des assemblées des porteurs







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») annonce les résultats des assemblées extraordinaires des porteurs de titres de certains Fonds BNI tenues aujourd'hui (les « assemblées »). Les fusions de fonds proposées font partie d'une série d'initiatives visant à optimiser la grande famille de Fonds BNI afin d'offrir aux investisseurs une gamme mieux définie et encore plus diversifiée.

Lors des assemblées, les porteurs de titres de 22 Fonds BNI ont approuvé les fusions de fonds suivantes :

Fusions de fonds du ou vers le 12 mai 2017

Fusions de fonds

Chaque fonds appelé à disparaître fusionnera avec le fonds continué correspondant. Fonds appelés à disparaître Fonds continués Fonds sciences de la santé BNI Fonds d'actions mondiales BNI Fonds énergie BNI Fonds ressources BNI Portefeuille privé américain croissance & revenu BNI Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI Portefeuille privé neutre en devises d'actions américaines à convictions élevées BNI Portefeuille privé neutre en devises d'actions internationales à convictions élevées BNI Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI

Fusions de fonds du ou vers le 19 mai 2017

Fusions de fonds

Chaque fonds appelé à disparaître fusionnera avec le fonds continué correspondant. Fonds appelés à disparaître Fonds continués Fonds d'obligations à long terme BNI Fonds d'obligations BNI Fonds d'obligations mondiales tactique $ US BNI Fonds d'obligations mondiales tactique BNI Fonds de revenu mensuel Prudent BNI Portefeuille Prudent BNI* Fonds de revenu mensuel Conservateur BNI Portefeuille Conservateur BNI* Fonds de revenu mensuel Pondéré BNI Portefeuille Pondéré BNI* Fonds de revenu mensuel Équilibré BNI Portefeuille Équilibré BNI* Fonds de revenu mensuel Croissance BNI Portefeuille Croissance BNI* Fonds de répartition d'actifs BNI Fonds de revenu mensuel Actions BNI Portefeuille Actions BNI* Fonds de revenu de dividendes inc. Banque Nationale Fonds de dividendes BNI Fonds de dividendes élevés BNI Fonds d'actions canadiennes BNI Société d'investissement AltaFund Banque Nationale Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI Fonds Westwood de dividendes mondial BNI Fonds d'actions mondiales BNI Fonds Westwood actions mondiales BNI Fonds d'actions européennes BNI Fonds Asie-Pacifique BNI Fonds mondial de petites capitalisations BNI

* Fonds à être créés le ou vers le 12 mai 2017

Au cours des assemblées, les porteurs de titres du Fonds d'actions japonaises BNI ont voté contre le projet de fusion du fonds. Tel qu'annoncé, conséquemment, le Fonds d'actions japonaises BNI sera fermé à compter du ou vers le 12 juin 2017. Les programmes d'investissement systématique portant sur ce fonds sont maintenant arrêtés.

Par ailleurs, BNI a reporté indéfiniment les assemblées des porteurs de titres du Fonds de métaux précieux BNI (qui devaient se prononcer sur la fusion du Fonds de métaux précieux BNI avec le Fonds ressources BNI) et du Fonds Science et technologie BNI (qui devaient se prononcer sur la fusion du Fonds Science et technologie BNI avec le Fonds d'actions mondiales BNI).Les fusions de fonds annoncées n'auront donc pas lieu. Les souscriptions aux titres de ces fonds sont maintenant rouvertes.

Suspension des nouvelles souscriptions pour les Fonds diversifiés Banque Nationale, les Portefeuilles Stratégiques Banque Nationale et les Portefeuilles Gérés Banque Nationale

Au plus tard le 1er juillet 2017, les Fonds diversifiés Banque Nationale, ainsi que le service des Portefeuilles Stratégiques Banque Nationale et le service des Portefeuilles Gérés Banque Nationale seront fermés aux nouvelles souscriptions, autres que celles effectuées dans le cadre de programmes d'investissement systématique ou de programmes de réinvestissement de distributions déjà en place ou de substitutions de titres d'une série à une autre d'un même fonds et/ou portefeuille.

Modifications du niveau de risque

BNI annonce aussi une modification du niveau de risque associé à certains Fonds BNI :

Le niveau de risque associé au Fonds d'obligations mondiales tactiques BNI a été abaissé, passant de « faible à moyen » à « faible ».

Le niveau de risque associé au Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI a été abaissé, passant de « faible à moyen » à « faible ».

Le niveau de risque associé au Fonds Science et technologie BNI a été abaissé, passant de « élevé » à « moyen à élevé ».

Le niveau de risque associé au Portefeuille privé d'obligations américaines BNI a été abaissé, passant de « faible à moyen » à « faible ».

Le niveau de risque associé au Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI a été abaissé, passant de « moyen » à « faible à moyen ».

Ces changements font suite à l'introduction d'une nouvelle méthodologie de classification du risque des fonds par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs d'investissement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds.

Réduction des frais de gestion et des commissions de suivi de certains Portefeuilles privés BNI

De plus, BNI annonce la réduction des frais de gestion (à compter du 1er juin 2017) et des commissions de suivi (à compter du 12 mai 2017) de la série Conseillers de certains Portefeuilles privés BNI indiqués dans le tableau suivant.

Portefeuille Frais de gestion

actuels

Série Conseillers* Nouveaux frais de

gestion

Série Conseillers Commissions

de suivi

actuelles** Nouvelles

commissions

de suivi Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI 1,35* 1,32 1,10** 1,00 Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI 1,60* 1,45 1,25** 1,00 Portefeuille privé revenu d'actions BNI 1,60* 1,45 1,25** 1,00 Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI 1,60* 1,45 1,25** 1,00 Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI 1,60* 1,45 1,25** 1,00 Portefeuille privé d'actions américaines BNI 1,60* 1,45 1,25** 1,00 Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI 1,60* 1,45 1,25** 1,00 Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI 1,60* 1,45 1,25** 1,00

* Taux en vigueur jusqu'au 1er juin 2017 ** Taux en vigueur jusqu'au 12 mai 2017

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2016, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à 32,2 milliards de dollars.

Grâce à sa philosophie d'architecture ouverte à 100 %, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 234 milliards de dollars au 31 janvier 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus de 21 000 personnes et est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

