Pages Jaunes Limitée publie le résultat des votes lié à l'élection des administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société ») a tenu son assemblée annuelle des actionnaires le 10 mai 2017. Tous les candidats à titre d'administrateurs ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration comme suit :

Administrateurs Pour Abstention

Nombre % Nombre % Julien Billot 17 825 628 99,36 113 960 0,64 David A. Eckert 17 605 530 99,91 16 545 0,09 Craig Forman 17 844 956 99,47 95 066 0,53 Susan Kudzman 17 817 228 99,33 121 032 0,67 David A. Lazzarato 17 834 399 99,42 103 861 0,58 David G. Leith 17 844 117 99,48 94 148 0,52 Robert F. MacLellan 17 844 232 99,48 94 033 0,52 Donald H. Morrison 17 825 505 99,37 112 755 0,63 Martin Nisenholtz 17 843 784 99,47 94 476 0,53 Kalpana Raina 17 814 981 99,31 123 279 0,69 Michael G. Sifton 17 835 354 99,43 102 911 0,57 Stephen K. Smith 17 598 447 99,91 15 812 0,09

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.caMC, RedFlagDeals.comMC, Canada411.ca, 411.ca, Bookenda.com, DuProprio.com, ComFree.com et PJ Immobilier ainsi que les applications mobiles PJ, PJ Shopwise, PJ Resto, RedFlagDeals, Canada411, 411, Bookenda, DuProprio, ComFree et PJ Immobilier, de même que les annuaires imprimés Pages JaunesMC. Pages Jaunes est également un chef de file dans l'offre de solutions publicitaires nationales par l'entremise de ses divisions dédiées pour répondre aux besoins en matière de marketing des grandes marques nord-américaines, y compris Mediative et JUICE. Pour plus d'information, visitez notre site Web au www.entreprise.pj.ca.

