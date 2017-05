Au-delà des glaces : Expérience interactive de l'ONF à partir du 21 juin à la nouvelle Galerie de l'Arctique Canada Goose du Musée canadien de la nature







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 10 mai 2017) - Le Musée canadien de la nature et l'Office national du film (ONF) conjuguent leurs efforts pour produire une installation interactive unique en son genre, avec de la vraie glace, dans la Galerie de l'Arctique Canada Goose. Nommée Au-delà des glaces, cette installation sera présente dès l'ouverture de la nouvelle galerie permanente, le 21 juin 2017.

La Galerie de l'Arctique Canada Goose constitue la contribution du Musée au 150e anniversaire de la Confédération. Elle plongera le visiteur dans les paysages naturels et la biodiversité de l'Arctique, au moyen de spécimens, d'artéfacts et d'interactifs mais aussi avec les voix et les points de vue des peuples qui y vivent. Elle incitera à réfléchir aux effets des changements qu'a connu, que connaît et que connaîtra l'Arctique.

« Ce partenariat avec l'Office national du film, un de nos monuments culturels, permet au Musée de présenter l'Arctique par le truchement d'une expérience de narration novatrice et impressionniste, explique Meg Beckel, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature. Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la vocation du Musée et de l'ONF à sensibiliser la population à l'Arctique, l'un en étudiant sa biodiversité et son environnement, l'autre en enregistrant les voix des Autochtones du Grand Nord. »

Dès l'entrée de la galerie, Au-delà des glaces transportera le visiteur dans l'Arctique par une expérience sensorielle faisant appel à l'ouïe, à la lumière, à la vue et même au toucher (avec des plaques de vraie glace). La riche biodiversité de cette région surprendra et rappellera les liens étroits qui existent entre les humains et la nature. Des scènes et des animations d'artistes inuits projetées sur la glace donneront vie à l'installation à mesure que le visiteur s'approchera de la glace et l'examinera de près. (Image : Visualisation conceptuelle de l'installation, Au-delà des glaces).

« L'ONF est un centre d'innovation depuis plus de 75 ans et la source d'innombrables nouveautés technologiques et créatives. Nous sommes extrêmement fiers de nous associer au Musée canadien de la nature, à leurs scientifiques et leurs équipes créatrices. Au-delà des glaces témoigne magnifiquement de la présence de l'ONF dans l'espace public, de son audace à explorer des zones de création inédites et à repousser les frontières de la production numérique en empruntant de nouvelles avenues pour atteindre les auditoires », déclare Claude Joli-Coeur, Commissaire du gouvernement à la cinématographie et président du l'Office nationale du film du Canada.

Avec le contenu fourni par le Musée, l'ONF a créé de nouveaux éléments multimédias et les met en ce moment à l'essai dans son studio interactif à Montréal. Le Musée s'occupe de l'installation de la structure de glace, elle-même élaborée par le groupe français Crystal, qui compte parmi les plus grands concepteurs d'expositions de glace au monde.

L'expérience Au-delà des glaces et la visite de la Galerie de l'Arctique Canada Goose seront comprises dans les droits d'entrée du Musée canadien de la nature, lequel se trouve au 240 de la rue McLeod à Ottawa.

Un mot sur le Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d'histoire naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, sa collection de plus de 14 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web nature.ca. Le Centre de connaissance et d'exploration de l'Arctique poursuit la tradition plus que centenaire du Musée en matière de recherche, de documentation et de collection sur la biodiversité du Nord canadien.

L'ONF en bref

L'Office national du film du Canada (ONF), au carrefour mondial des contenus numériques, crée des documentaires et des animations interactifs d'avant-garde, du contenu pour appareils mobiles ainsi que des installations et des expériences participatives. Les productions interactives et plateformes numériques de l'ONF ont remporté 100 récompenses, dont 17 prix Webby. Le contenu primé de l'ONF peut être visionné dans ONF.ca, de même que sur les ordiphones, les tablettes et la télévision connectée au moyen de ses applications.

