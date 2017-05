Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST honore une entreprise et un organisme public de Laval qui s'activent pour offrir des milieux de travail sécuritaires







LAVAL, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région de Laval. Lors de cette remise, qui a eu lieu au Banquet La Sirène, une entreprise et un organisme public se sont distingués par leurs réalisations dans la catégorie Innovation. Coup d'oeil sur ces initiatives gagnantes qui contribueront à prévenir les accidents, voire à sauver des vies!

Grandes entreprises

Chez Coffrage Alliance, on dit adieu aux chutes grâce aux paliers du coffrage autogrimpant!

Sur un chantier de construction d'envergure comportant plusieurs étages, les travailleurs devaient circuler entre les niveaux dans des échelles. Le risque de chute de hauteur était omniprésent, et les travailleurs se trouvaient exposés à de graves blessures. De plus, en cas d'urgence, l'évacuation rapide des travailleurs par les échelles aurait été problématique et dangereuse. La solution a été d'améliorer le système de coffrage autogrimpant en concevant des pa­liers à l'intérieur de celui-ci. Un coffrage autogrimpant est un système servant au coffrage de cages de béton sur plusieurs étages, ce qui rend possible le coffrage et le décoffrage sans l'aide d'une grue. Le système est principalement utilisé pour les hauts noyaux (escaliers, ascenseurs). Grâce aux paliers, les travailleurs peuvent maintenant circuler entre les niveaux dans des escaliers en échafaudages plutôt que dans des échelles. Le risque de chute est éliminé, la fluidité des déplacements dans le système augmentée, et le transport du matériel de construction simplifié et plus sécuritaire. Cette méthode de travail s'avère beaucoup plus ergonomique pour les travailleurs. De plus, les paliers facilitent grandement les déplacements advenant une évacuation urgente du chantier.

Organismes publics

Au garage municipal, secteur 3, de la Ville de Laval, on s'attaque aux risques et on les élimine!

Lors du nettoyage de la benne chauffante pour asphalte, le travailleur devait se position­ner à l'arrière de la benne, sans protection. Il y avait un risque de glisser et de tomber au sol ou de frapper, en tombant, une structure de la benne ou de la remorque. Pour le grattage des parois, le travailleur devait appliquer une certaine force avec les bras au-dessus des épaules, s'exposant à des risques de troubles musculosquelettiques. Finalement, il pouvait être en contact avec le réservoir chauffant de la benne, à une température de 110 oC, et s'exposer à des risques de brûlure. Pour remédier à la situation, le soudeur a conçu et installé une passerelle et des marches antidérapantes avec garde-corps à l'arrière de la benne. Cette passerelle permet au travailleur de se positionner de façon ergonomique. De plus, un protecteur avec isolant a été installé sur le réser­voir chauffant. Tous les risques sont ainsi éliminés : chute, brûlure et problèmes musculosquelettiques. Aucun accident n'est survenu depuis la mise en place de cette innovation.

La CNESST tient à souligner la participation des quatre autres entreprises et organismes qui avaient été retenus comme finalistes, soit la Commission scolaire de Laval - Centre administratif, la Commission scolaire de Laval - École Leblanc, Valeant Pharmaceuticals International inc. et la Ville de Laval - garage municipal, secteur 5.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des démarches et des projets mis en oeuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prix mettent en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale

En plus d'être couronnés à Laval, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.

Les vidéos illustrant les réalisations gagnantes peuvent être visionnées sur le site Web de la CNESST, à cnesst.gouv.qc.ca/remisesregionales.

