Suspension de la négociation par l'OCRCVM - NDM

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Emerillon Capital et Sanderling Ventures ont annoncé qu'ils unissaient leurs forces afin de financer PreciThera Inc, une compagnie émergente montréalaise de médecine de précision dédiée à la conception...

ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société) (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1) est heureuse d'annoncer les résultats du programme de forage au diamant réalisé...

TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé que les 12 candidats désignés dans la Circulaire d'information de la direction du 20 mars 2017 ont été élus aux postes d'administrateurs de la Compagnie....

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Devant l'ampleur des inondations qui frappent plusieurs régions du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à manifester aux citoyens et aux propriétaires d'entreprises touchés, le...