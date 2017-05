Concours de vidéos 2017 de la CNESST - Un élève de l'École Curé-Antoine-Labelle décroche le premier prix







LAVAL, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue du cinquième concours de vidéos de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui s'est terminé le 13 mars dernier, Félix Lachapelle, un élève fréquentant l'École Curé-Antoine-Labelle dans la région de Laval, a remporté les honneurs.

Grâce à sa vidéo intitulée Alors pourquoi pas au travail?, Félix Lachapelle a terminé au premier rang dans la catégorie Jeunes de 24 ans ou moins fréquentant une école secondaire ou un centre de formation professionnelle. Dans la vidéo, il incite les jeunes à faire respecter leurs droits au travail, à demander une formation et à prendre soin de leurs collègues, à l'aide de situations de la vie courante. Il remporte ainsi un prix en argent de 1 000 $. Une somme identique sera aussi remise à son établissement scolaire. On peut visionner la vidéo au http://travaillerensecurite.com/index.php/concours-video-termine.

La CNESST est fière de souligner que la vidéo de Félix Lachapelle a également été soumise au vote du public d'un concours orchestré à l'échelle canadienne. Du 29 avril au 5 mai, partout au Canada, les gens du public ont été invités à voter pour leur vidéo favorite. L'étudiant ayant soumis la vidéo qui obtiendra le plus grand nombre de votes gagnera un prix de 1 000 $.

Rappelons que le concours de vidéos vise à ce que les jeunes deviennent porteurs des messages de prévention en santé et sécurité et que ceux-ci contribuent à faire connaître les conditions minimales de travail à leurs pairs.

Les jeunes et les nouveaux travailleurs, une clientèle plus à risque

Au Québec, 28 jeunes sont victimes d'un accident du travail chaque jour. Les employés de 24 ans et moins sont particulièrement à risque de subir un tel accident, parce qu'ils présentent une mobilité élevée en emploi et que les fonctions qu'ils détiennent comportent souvent un cumul de contraintes physiques (manipulation de charges lourdes, travail répétitif, etc.) et organisationnelles (horaires irréguliers, travail de nuit, etc.).

De plus, les jeunes ne connaissent pas toujours leurs droits et responsabilités en matière de normes du travail. Il existe des conditions minimales qui doivent être offertes aux employés telles que le salaire, l'horaire de travail et les congés. Il est important qu'ils soient informés et en prennent conscience.

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

