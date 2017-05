Acquisition des actifs d'exploitation à l'Île-du-Prince-Édouard de Padinox Inc. par Meyer Canada







TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - Meyer Canada (« Meyer ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente visant à faire l'acquisition des activités de fabrication et de distribution en gros de Padinox Inc., située à l'Île-du-Prince-Édouard. Meyer est surtout connue pour la production des meilleurs ustensiles de cuisine de l'industrie; ces actifs lui fourniront des capacités de fabrication canadiennes, complétant ainsi ses activités mondiales en matière d'ustensiles de cuisine et lui permettant de mieux répondre aux besoins de l'ensemble du marché nord-américain.

« Cette acquisition constitue une extension naturelle de nos activités mondiales et nous fournit de nouvelles occasions de croissance, a indiqué Evan Feldman, président et chef de la direction de Meyer Canada. Nous avons d'importantes capacités de fabrication. Grâce à un portefeuille solide de clients de détail et au partenariat stratégique avec Canadian Tire, nous sommes bien placés pour stimuler notre croissance et investir davantage dans les activités de l'Île-du-Prince-Édouard. »

À propos de Meyer Canada

Meyer Canada est l'un des vendeurs et distributeurs d'ustensiles de cuisine et articles de cuisine connexes les plus importants au Canada. Meyer est une filiale de Meyer Corporation; les filiales Meyer à travers le monde comprennent un certain nombre d'établissements de fabrication d'ustensiles de cuisine et de distributeurs partout en Asie et en Europe. Ensemble, les filiales Meyer sont au deuxième rang mondial en matière de fabrication d'ustensiles de cuisine, produisant plus de 100 gammes d'ustensiles de cuisine distribuées dans plus de 30 pays. Les usines emploient plus de 6 400 personnes et permettent de fabriquer plus de 42 millions de poêles par an en moyenne. Parmi les marques supplémentaires commercialisées et distribuées au-delà du Canada et des États-Unis, on peut citer Prestige (Europe), Raco et Essteele (Australie), et Fujimaru (Japon). Les filiales Meyer distribuent des articles aussi au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Australie, en Irlande, en Chine, en Thaïlande, au Japon, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Meyer Canada est aussi une filiale du Groupe Accent-Fairchild, un chef de file de la fabrication et de la distribution de produits de consommation dont le siège social se trouve à Montréal (Québec).

