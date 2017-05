Canadian Tire vise l'acquisition de Padinox, propriétaire de la marque Paderno au Canada







TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC, TSX:CTC.a) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente visant à faire l'acquisition de Padinox Inc., la société qui détient les droits canadiens relatifs à la marque Paderno.

Paderno est une marque bien connue d'articles de cuisine avec de solides racines au Canada et une réputation d'excellence en matière de savoir-faire et de qualité. Cette marque, associée à la force de Canadian Tire en matière de développement d'articles et de marketing, sera au coeur des nouvelles innovations et de l'assortiment élargi d'articles de cuisine de Canadian Tire.

Dans le cadre de la transaction, les activités de fabrication et de distribution en gros de Padinox Inc., située à l'Île-du-Prince-Édouard, sont vendues à Meyer Canada. Meyer est le plus important distributeur d'ustensiles de cuisine et d'articles de cuisine connexes d'Amérique du Nord, et le deuxième plus important fabricant d'articles de cuisine à l'échelle mondiale.

« Posséder nos propres marques nous donne un avantage concurrentiel et nous sommes ravis d'ajouter Paderno à notre portefeuille de marques de calibre mondial, a indiqué Allan MacDonald, président du Groupe détail Canadian Tire. En tant que société axée sur les articles, nous sommes profondément convaincus que le fait de détenir des marques exclusives avec des articles bien conçus et novateurs continuera de nous démarquer en fournissant à nos clients ce dont ils ont besoin pour les travaux et les loisirs de la vie ici. Nous sommes aussi extrêmement ravis de travailler étroitement avec Meyer, notre fournisseur de longue date, en vue de faire croître la marque Paderno au Canada. »

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de l'équipe de gestion par rapport aux événements et acquisitions futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. De tels risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les changements à la conjoncture économique et aux conditions du marché, et d'autres risques et incertitudes mentionnés dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Cela comprend la rubrique 2.10 (Facteurs de risque) de notre notice annuelle pour l'exercice 2016 et les rubriques 7.2.4 (Risques d'entreprise du secteur Détail) et 12.0 (Gestion des risques d'entreprise) ainsi que toutes les sous-sections des rapports de gestion pour l'exercice 2016 et les autres documents publics déposés par la Société, disponibles à l'adresse www.sedar.com et sur www.corp.canadiantire.ca. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur du détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, et FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du pays, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 12:52 et diffusé par :