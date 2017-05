Groupe TVA : en position de tête avec une part de marché historique de 37 %







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est un record absolu que vient de signer Groupe TVA, en réaffirmant de façon indiscutable sa position de chef de file du marché de la télévision au Québec avec une part de marché qui se maintient à 37% depuis l'automne dernier; une première au Québec pour un groupe média. Le Réseau TVA conserve également une avance marquée sur les autres réseaux de télé québécois en demeurant l'antenne préférée des gens d'ici sept jours sur sept! C'est ce que révèlent les données compilées par Numéris pour le printemps 2017.

« Il est extraordinaire de constater que, à l'heure où les sources de divertissement et les médias sociaux se multiplient et accaparent toujours plus de temps dans la vie des Québécois, le Réseau TVA et les chaînes spécialisées du Groupe sont non seulement regardés par plus de téléspectateurs, mais sont regardés encore plus longtemps », a déclaré Julie Tremblay, présidente et chef de la direction de Québecor Groupe Média et de Groupe TVA inc. Les résultats historiques que nous annonçons aujourd'hui confirment avec force le lien de proximité et l'attachement des téléspectateurs pour toutes les marques de Groupe TVA. »

L'entreprise fait preuve d'un leadership sans faille, parce Groupe TVA continue non seulement de dominer les groupes médias au Québec avec 37%, un score deux fois plus élevé que son plus proche compétiteur, mais parce qu'il est aussi le seul en croissance.

Trois émissions, deux fois millionnaires!

Huit des 10 émissions les plus regardées appartiennent au Groupe TVA, dont les trois premières du palmarès qui ont rejoint plus de deux millions de téléspectateurs : La Voix et la grande finale des Beaux malaises.

TVA est premier sept jours sur sept avec 24,3%, une part de marché supérieure à celles des deux autres réseaux généralistes réunis (14,1% pour la SRC et 6,9% pour V télé).

Le top 10 La Voix (dim) 2 287 800 La Voix (lun 17 avril) 2 183 700 Les beaux malaises - la grande finale 2 027 000 Unité 9 1 950 400 Le Banquier (19 h) 1 767 600 Le Banquier (19 h 30) 1 509 400 Célébration 2017 1 411 800 Le hockey des séries éliminatoires (CH ronde 1) 1 383 600 District 31 1 337 600 L'Échappée 1 328 200

D'autres émissions continuent de se démarquer telles que Salut Bonjour, avec une part de marché de 43,7%, du lundi au vendredi, le talk-show Ça finit bien la semaine qui, à sa 7e saison, a réuni chaque vendredi une moyenne de 859 700 téléspectateurs et des fictions millionnaires captivantes comme O', Au secours de Béatrice, L'Échappée et L'Heure Bleue. Mentionnons que 12 émissions de TVA ont dépassé le cap du million alors que la SRC en compte deux fois moins, soit 6.

TVA demeure la chaîne généraliste qui cumule le plus d'écoute en direct chez les 2 ans et plus, car 90% de son écoute s'est faite en direct, comparativement à 83% pour la SRC. En ce qui a trait à l'auditoire très convoité des 25-54 ans, TVA obtient 87 % et la SRC 74 %.

La télé de toutes les générations

Les données tournent aussi les projecteurs vers un autre phénomène remarquable : TVA est le réseau le plus regardé par toutes les générations, dont celle des milléniaux. Ainsi, sept des 10 émissions préférées des milléniaux sont présentées à TVA. Chez les 18-34 ans, le réseau récolte

19,6 % de parts de marché, contre 9,7% pour la SRC et 7,1% pour V télé. Autre statistique intéressante : TVA obtient 23,9% de parts de marché chez la génération Z des 12-17 ans; c'est deux fois plus que son plus proche concurrent (SRC) qui obtient 11,7%.

TVA et LCN : la référence en information

Que ce soit à midi, 17 h, 18 h ou 22 h, les TVA Nouvelles avec Pierre Bruneau et Sophie Thibault continuent de demeurer la référence en information au Québec. Soulignons d'ailleurs qu'à 18 h, le TVA Nouvelles diffusé simultanément à TVA et LCN rejoint 845 000 téléspectateurs pour une part de marché de 34,5%.

Les chaînes spécialisées en pleine croissance

Autre fait à noter : les chaînes spécialisées de Groupe TVA font le bonheur des téléspectateurs puisque ce printemps elles totalisent 12,7% de parts de marché par rapport à 10,7% à la même période l'an dernier. TVA Sports a même inscrit une émission au palmarès des 10 émissions millionnaires les plus regardées du printemps avec le hockey des séries éliminatoires. Certains matchs des Canadiens de Montréal ont même atteint des pointes d'écoute rejoignant jusqu'à deux millions de téléspectateurs.

Source : Numeris, Québec franco, 9 janvier au 23 avril 2017, T2+

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Groupe Média inc., est une entreprise de communication intégrée active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs des plus populaires titres anglophones au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

SOURCE Groupe TVA

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 13:01 et diffusé par :