Une nouvelle direction chez GIRO - Jean Aubin devient président et chef de la direction







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La société GIRO (Groupe en Informatique et Recherche Opérationnelle), spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels pour l'industrie du transport public et des services postaux, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la nomination de M. Jean Aubin au poste de président et chef de la direction de l'entreprise. Il succède à M. Paul Hamelin, l'un des pionniers de GIRO, qui a dirigé l'entreprise depuis plus de dix ans. M. Hamelin présidera dorénavant le conseil d'administration.

« C'est avec beaucoup d'énergie et de fierté que je prends les rênes de GIRO », a souligné Jean Aubin. « Nous allons poursuivre notre croissance en continuant d'anticiper et de répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »

M. Jean Aubin, arrivé chez GIRO en 2002, occupait jusqu'à maintenant le poste de vice-président exécutif de l'entreprise. Détenteur d'une maîtrise en recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, il a travaillé pendant 16 ans en développement de logiciels, dont une dizaine d'années dans le secteur des télécommunications. Il occupera ses nouvelles fonctions en juillet 2017.

À titre de président du conseil d'administration, M. Paul Hamelin restera impliqué dans la planification stratégique et les relations de GIRO avec ses clients et le milieu des affaires. « GIRO est un véritable joyau du Québec dans le secteur des nouvelles technologies, a-t-il déclaré. Je suis heureux de continuer à contribuer à sa progression et à son rayonnement sur nos marchés actuels et futurs. » M. Hamelin prend la relève de M. Jean-Marc Rousseau, qui a dirigé le conseil d'administration depuis les débuts de GIRO.

Grâce à son expertise unique en informatique et en application des nouvelles technologies en transport public et en services postaux, GIRO vise à étendre son développement à l'international. L'entreprise connaît bien les besoins et les solutions innovantes dans ses secteurs d'activité, ce qui ouvre d'excellentes perspectives pour les années à venir.

À propos de GIRO

Créée en 1979, GIRO inc. fournit des solutions logicielles pour la planification et la gestion des opérations liées au transport public et aux services postaux. Parmi ses produits phares, le logiciel HASTUSMC permet, entre autres, aux sociétés de transport de gérer leurs réseaux, de planifier les affectations des véhicules et des chauffeurs et d'offrir des services mobiles complets aux usagers. GIRO est une société privée basée à Montréal (Québec) Canada et emploie plus de 400 personnes. Ses produits font appel à des techniques d'optimisation avancées de recherche opérationnelle combinées à de puissants outils de gestion des données qui permettent aux clients de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent. GIRO dessert une clientèle située en Amérique, en Europe, en Australie et en Asie. Pour en savoir plus : www.giro.ca.

