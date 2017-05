Les compagnies d'électricité africaines vont mener des séances spécifiques aux pays lors du 19e Forum africain de l'Énergie 2017 au Danemark







Les compagnies d'électricité africaines vont avoir une forte représentation sur le Forum africain de l'Énergie au mois de juin, car des PDG venus du Kenya, d'Éthiopie, du Maroc, du Mozambique, du Ghana, de la SAPP (Southern African Power Pool, soit collaboration des sociétés d'électricité du sud de l'Afrique), de la WAPP (West African Power Pool, soit collaboration des sociétés d'électricité de l'Afrique de l'Ouest), de l'APUA (Association des sociétés d'électricité d'Afrique), du Zimbabwe, de Namibie et de Tunisie dirigent des séances ciblées sur des pays, en explorant les environnements uniques pour les investissements en énergie et la construction de capacité dans tout le continent.

12 ministres africains de l'Énergie et de l'Infrastructure et le ministre danois de la Coopération pour le Développement rencontreront également des participants lors du Forum qui aura lieu à Copenhague du 7 au 9 juin, pour débattre des motivations et des projets pour l'énergie avec les investisseurs et les partenaires internationaux les plus prolifiques au monde.

Les ministres et les officiels du gouvernement s'adresseront à l'auditoire de la conférence pour la première fois lors de l'ouverture de la conférence et de l'exposition dans la soirée du 6 juin, à laquelle assisteront les délégués suite à une promenade en bateau leur permettant de tisser des réseaux. Cette promenade aura lieu à Copenhague, ville qui peut se targuer d'avoir la plus grande efficacité énergétique au monde, en puisant dans un très grand nombre de technologies et de partenaires.

Les institutions de finance pour le développement de la région nordique et de nombreux autres pays du monde entier ont aussi confirmé leur soutien au Forum, démontrant ainsi un accent unanime mis sur l'Afrique comme destination pour les investissements de projets à long terme dans les années à venir.

Comme Gunilla Nilsson, directrice principale des investissements de Swedfund, l'Institution de finance pour le développement de la Suède, l'a commenté au sujet de leur soutien au Forum : « L'accès à une énergie durable est l'un des moteurs clés du développement. C'est pourquoi Swedfund s'engage à continuer de contribuer à l'expansion de l'énergie propre dans nos pays en exploitation ».

Mark Davis, vice-président de l'énergie propre chez Norfund, a commenté : « Il faut des investissements considérables pour répondre à la demande croissante en termes d'électricité en Afrique sub-saharienne et dans d'autres pays en développement. Norfund y contribue en investissant dans la génération d'électricité là où il y a un grand besoin de capital ».

Helena Teppana, directrice associée de Finnfund, a commenté : « L'énergie joue un rôle majeur dans le développement des pays africains. Les solutions sur réseau et hors réseau peuvent créer de grandes opportunités et impacts dans tous les niveaux de la société - allant de l'atténuation du changement climatique à ce que des familles puissent individuellement avoir accès à l'électricité dans leur vie quotidienne. En tant qu'investisseur ayant de l'impact, nous croyons fermement qu'investir dans des énergies durables est à la fois un bon investissement financier et une pierre angulaire pour le développement ».

Simon Gosling, directeur général d'EnergyNet, l'entreprise qui se profile derrière le Forum africain de l'Énergie, a résumé leur soutien à ce jour : « Le déferlement mondial de l'engagement, de la volonté et de la collaboration pour investir dans le secteur de l'électricité en Afrique a été magnifié par le Forum qui va être organisé à Copenhague et dans la région nordique. Cela souligne le fait que l'Afrique reste à la première place mondiale quant aux opportunités pour les investisseurs, qu'elle est la priorité mondiale pour les entreprises internationales qui regardent leurs bénéfices nets pour les 20 et quelques années à venir, ainsi que le partenaire le plus important au monde pour augmenter la sécurité générale. La présence à nos côtés de tant de décideurs venus de toute l'Afrique le mois prochain souligne leur engagement à l'égard du fonctionnement de ces partenariats ». https://youtu.be/Y1Mu3zljgm0

