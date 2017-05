Une gestion inadéquate des risques a entraîné l'échouement de deux barges près de Victoria (Colombie-Britannique) en mars 2016







RICHMOND, BC, le 10 mai 2017 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a publié aujourd'hui son rapport d'enquête (M16P0062) sur l'échouement de deux chalands près de Victoria (Colombie-Britannique). Il n'y a eu aucun blessé.

Le 2 mars 2016, le remorqueur H.M. Scout a quitté Victoria (Colombie-Britannique) à destination de Bamberton (Colombie-Britannique), avec les chalands H.M. Tacoma et HM Blue Horizon en remorquage en tandem l'une derrière l'autre. Lorsque le remorqueur a affronté du temps violent, le câble de remorquage entre les chalands s'est rompu, et le HM Blue Horizon a dérivé et s'est échoué près de Clover Point (Colombie-Britannique). Au cours d'une tentative de récupération, un bout du câble de remorquage rompu s'est coincé dans l'hélice du H.M. Scout, mettant ce dernier partiellement hors service. Comme sa propulsion était réduite et qu'il remorquait toujours le HM Tacoma, l'état de la mer a poussé le remorqueur et la chaland vers la rive. Environ 30 minutes plus tard, alors qu'il était toujours remorqué, le HM Tacoma s'est échoué. L'équipe a alors largué le câble de remorquage du HM Tacoma, puis est rentrée à Victoria.

L'enquête a révélé que le dispositif de remorquage utilisé était inadéquat, ce qui a permis au premier chaland de se détacher. Si Transports Canada (TC) ne fournit pas de normes et de directives faciles à comprendre aux propriétaires et aux exploitants de remorqueurs leur permettant de s'assurer de l'adéquation de leurs dispositifs de remorquage et de l'état de leur équipement, notamment quant au choix des cordages de remorquage, il y a un risque accru de rupture et de perte de remorque.

L'enquête a également fait ressortir que la compagnie n'avait pas préparé de procédures documentées pour ses activités maritimes et qu'elle n'avait pas fait d'évaluation en bonne et due forme des risques associés à ses activités de remorquage de chalands. Même si la taille et la jauge de ces navires peuvent être semblables à celles d'un navire de marchandises classique, les exploitants de services de remorquage de chalands ne sont pas tenus d'utiliser un système de gestion de la sécurité.

Bien que Transports Canada et WorkSafeBC réglementent l'exploitation des navires maritimes dans leurs domaines de compétences respectifs, aucun de ces organismes ne dispose d'un programme d'inspection qui permettrait de vérifier régulièrement si les propriétaires et les exploitants de remorqueurs de moins de 15 tonneaux de jauge brute se conforment à la réglementation essentielle pour la sécurité.

La gestion de la sécurité et surveillance est l'un des enjeux inscrits sur la Liste de surveillance du BST. Le BST a maintes fois souligné les avantages d'un système de gestion de la sécurité (SGS), cadre reconnu à l'échelle internationale pour permettre aux entreprises de gérer efficacement les risques et de rendre leur exploitation plus sécuritaire. De nombreuses enquêtes récentes ont révélé que des entreprises ne géraient pas de façon efficace les risques en matière de sécurité. Pour résoudre ce problème, tous les exploitants du secteur maritime devront mettre sur pied des processus structurés de gestion de la sécurité sous une surveillance efficace de TC.

