La Chambre souligne la fin de la 21e édition de l'Opération retour à l'école : huit bourses sont attribuées à des élèves de la région métropolitaine







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a souligné hier la fin de l'Opération retour à l'école 2016-2017 en attribuant huit bourses de persévérance scolaire à des élèves du secondaire méritants. La remise de bourses, qui a eu lieu dans les bureaux de Pomerleau inc., clôturait officiellement la 21e édition de ce programme de la Chambre, qui s'est déroulée du 1er novembre au 1er mai derniers. Pendant 20 semaines, plus de 100 professionnels du milieu des affaires ont animé plus de 180 conférences dans les écoles secondaires de la région métropolitaine.

« La persévérance scolaire est l'un des principaux leviers de développement de notre économie et de notre société. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est très fière d'être associée à sa promotion depuis plus de 20 ans. Nous sommes heureux de constater que, grâce à la mobilisation accrue de tous les milieux, le taux de diplomation des jeunes est en croissance constante depuis 2009 », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Cette 21e édition de l'Opération retour à l'école a permis à quelque 4 500 élèves de 3e, 4e et 5e secondaire de découvrir les étapes qui ont marqué le cheminement professionnel de chaque conférencier. Les élèves ont notamment appris que le succès repose sur des efforts constants et exige beaucoup de détermination, de courage et de confiance en ses capacités.

« Nos jeunes ont besoin de soutien et d'encouragements chaque jour. Il est très motivant pour eux de rencontrer des professionnels issus de divers secteurs d'activité qui ont réussi à bâtir leur carrière avec succès », a souligné M. Leblanc.

« J'aimerais par ailleurs souligner l'implication et la fidélité de nos conférenciers, qui partagent avec passion et générosité, année après année, leurs expériences personnelles. Certains d'entre eux vont même jusqu'à animer plusieurs conférences par année », a ajouté M. Leblanc.

« Je suis très heureux d'avoir été le parrain de cette 21e édition de l'Opération retour à l'école. La réussite des jeunes est une cause qui me tient à coeur et un enjeu des plus importants pour l'ensemble de la société. Les bourses qui ont été remises hier représentent non seulement une récompense bien méritée par les huit élèves qui se sont illustrés par leurs efforts, mais également une précieuse aide pour les soutenir dans les prochaines étapes de leur cheminement », a déclaré M. Pierre Pomerleau, président-directeur général de Pomerleau inc., président du conseil d'administration de la Chambre et parrain de la 21e édition de l'Opération retour à l'école.

Grâce à l'appui des ambassadeurs du programme, la Chambre a attribué au cours de cette cérémonie huit bourses de 1 500 $ à autant d'élèves qui se sont illustrés par leur engagement et leurs efforts à l'école. Ces bourses permettent aux récipiendaires de poursuivre leurs études en formation professionnelle, technique ou universitaire.

Les élèves des écoles secondaires et des organismes communautaires suivants ont été récompensés :

Christopher Victor Gervais - Centre Gédéon-Ouimet

- Centre Gédéon-Ouimet Bleona Alloushi - école secondaire Monseigneur-Richard

Steve Mwamba Tshibasu - école secondaire Eulalie-Durocher

- école secondaire Eulalie-Durocher Jonathan Michel - école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur

- école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur Abline Sajous - école secondaire Antoine-de-St-Exupéry

Kayhailiah Fitzpatrick - Riverdale High School

Ould-Brahem Wafik - école secondaire Amos

Altagrace Marve Louis - école secondaire Antoine-de-St-Exupéry

L'Opération retour à l'école est réalisée grâce au soutien financier de Montréal Relève et à la participation de son ambassadeur OR : Pomerleau inc., ainsi que de ses ambassadeurs ARGENT : belairdirect, le Regroupement des CPA de Montréal et Edelman. La Chambre remercie également ses partenaires associatifs : Academos, Fusion Jeunesse et Réseau réussite Montréal.

