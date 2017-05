Décision de conformité et délivrance du visa de l'AMF sur l'offre publique d'achat concernant Euro Disney S.C.A.







PARIS, le 10 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le présent communiqué est publié par les sociétés EDL Holding Company, LLC ; Euro Disney Investments S.A.S. ; et EDL Corporation S.A.S. en application des dispositions des articles 231-27, 1° et 2°, et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 9 mai 2017 sur l'offre publique d'achat simplifiée initiée par les sociétés EDL Holding Company, LLC ; Euro Disney Investments S.A.S. ; et EDL Corporation S.A.S. sur les actions de la société Euro Disney S.C.A., (l' « Offre »), apposé le visa n° 17-186 en date du 9 mai 2017 sur la note d'information établie par les sociétés EDL Holding Company, LLC ; Euro Disney Investments S.A.S. ; et EDL Corporation S.A.S (la « Note d'Information »).

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables des sociétés EDL Holding Company, LLC ; Euro Disney Investments S.A.S. ; et EDL Corporation S.A.S., figurent dans un document diffusé le 10 mai 2017 (le « Document d'Information »).

Conformément au calendrier indicatif qui figure dans la Note d'Information, il est prévu que l'Offre soit ouverte du 11 mai au 8 juin 2017 inclus.

La Note d'Information et le Document d'Information ont été rendus disponibles sur les sites Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et d'Euro Disney S.C.A. (http://corporate.disneylandparis.fr) le 10 mai 2017. Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de :

EDL Corporation S.A.S.

1 rue de la Galmy

77700 Chessy BNP Paribas

4 rue d'Antin

75002 Paris

Des informations complémentaires concernant l'Offre sont disponibles sur le site www.eurodisney-opa.com

L'Offre mentionnée dans le présent communiqué est faite exclusivement en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans tout autre pays où la législation le permet. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Contacts :



Angela Bliss David Jefferson Brunswick Paris Corporate Communications Corporate Communications Hugues Boëton Angela.R.Bliss@disney.com David.J.Jefferson@disney.com TWDC@brunswickgroup.com +1 (818) 560-4107 +1 (818) 560-4832 +33 (0) 1 53 96 83 83

