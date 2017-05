La première Journée mondiale de la prééclampsie souligne l'impact mondial de cette maladie sur la mortalité maternelle et infantile







MELBOURNE, Floride, le 10 mai 2017 /PRNewswire/ -- Près de 76 000 mères et 500 000 nouveau-nés à travers le monde meurent chaque année à cause de la prééclampsie et de troubles hypertensifs liés à la grossesse. Afin de sensibiliser les populations autour de la prééclampsie, qui est une complication de grossesse potentiellement mortelle, les organisations de santé maternelle du monde entier unissent leurs forces afin d'organiser la toute première Journée mondiale de la prééclampsie le lundi 22 mai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/509700/World_Preeclampsia_Day_Infographic.jpg

Le thème de la Journée mondiale de la prééclampsie - « Be prepared before lightning strikes » (Être prête avant que les complications ne surviennent) - encourage les femmes enceintes à reconnaître rapidement les symptômes, et dans le cas où elles en souffriraient, à contacter leur prestataire de santé.

Les co-sponsors BabyCenter, Ending Eclampsia/USAID, la Société internationale pour l'étude de l'hypertension pendant la grossesse, et PRE-EMPT rejoignent la Fondation prééclampsie afin de réduire le nombre de décès évitables dus à la prééclampsie, une cause majeure de mortalité chez la mère et le nouveau-né.

Comme cela a été proclamé dans une déclaration prononcée par les co-sponsors de la Journée mondiale de la prééclampsie ainsi que par d'autres organisations de santé maternelle : « Nous nous réunissons afin de souligner la prévalence relativement élevée ainsi que les conséquences dévastatrices de la prééclampsie et d'autres troubles hypertensifs liés à la grossesse. Ces troubles ne constituent pas des complications de grossesse rares ; en effet, ils concernent 8 à 10 % des grossesses à travers le monde. »

La prééclampsie est un facteur commun de naissance prématurée, et représente 20 % du total des admissions en soins intensifs néonatals. Pour la mère, les complications peuvent engendrer une longue maladie, et sont largement associées au développement futur de maladies handicapantes telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type II, et l'insuffisance rénale.

Comme l'a souligné Organisation mondiale de la santé, ce trouble affecte de manière extrêmement disproportionnée les pays à revenu faible à intermédiaire (PRFI), dans lesquels surviennent plus de 99 % des décès liés à la prééclampsie. On estime que 16 % des décès maternels survenant dans les PRFI résultent de la prééclampsie et d'autres troubles hypertensifs liés à la grossesse. Il s'agit de la principale cause de mortalité maternelle sur le continent américain, représentant un quart du total des décès maternels en Amérique latine, et un dixième des décès maternels en Afrique et en Asie.

Trop de vies humaines prennent fin ou se trouvent gravement affectées par ces troubles, ce qui souligne l'importance d'une reconnaissance des symptômes ainsi que d'une réponse rapide et efficace de la part de professionnels de santé formés. Ceci vaut particulièrement dans les régions au sein desquelles l'accès aux soins est réduit.

Compte tenu d'une compréhension limitée des causes, des traitements préventifs ou de leur efficacité, la nécessité de recherches fondamentales et cliniques visant à faire avancer les options médicales et les pratiques de soins doit devenir une priorité.

Les médias et le grand public peuvent participer à la Journée mondiale de la prééclampsie, en :

Se rendant sur http://www.endingeclampsia.org/world-preeclampsia-day/ pour consulter les contenus de la campagne

Rejoignant le Thunderclap de la Journée mondiale de la prééclampsie sur http://thndr.me/NvxqmB

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/509701/World_Preeclampsia_Day_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 11:51 et diffusé par :