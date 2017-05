Une surprise de Maxi(MD) et Kraft Heinz Canada pour couronner la Grande récolte pour les enfants : un don de 168 000 pots de nourriture pour bébés est remis à Moisson Montréal et Moisson Rive-Sud







Ce don sans précédent permettra de nourrir près de 4 000 tout-petits

du Grand Montréal, dont 37 William, 32 Thomas, 29 Emma, 24 Léa, 15 Théo,

12 Maeva, 6 Louka, 4 Enzo, 3 Youssef et 2 Kadija

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW/ - Ce geste pour combattre la faim dans la métropole a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par Moisson Montréal et Moisson Rive-Sud, d'autant plus qu'il s'agit du plus important don jamais réalisé dans le cadre de cette campagne dédiée aux 0-5 ans. Selon les données recueillies par les deux banques alimentaires, près de 4 000 bébés de moins d'un an doivent faire appel aux banques alimentaires chaque mois dans le Grand Montréal. Grâce à ce don, des dizaines d'organismes communautaires locaux comme le Centre de pédiatrie sociale, la Mission Bon accueil, le Dispensaire Diététique de Montréal ou encore les nombreux Centres d'action bénévole situés sur la rive-sud, qui oeuvrent directement auprès des jeunes familles à risque, pourront palier aux besoins urgents exprimés par cette communauté en situation de pauvreté ou de précarité extrême.

« En tant que détaillant en alimentation, il est primordial pour nous que tous les enfants du Grand Montréal puissent s'alimenter sainement. Avant que cette sixième édition de La Grande récolte pour les enfants ne prenne définitivement fin, nous nous sommes questionnés avec mes collègues chez Maxi à savoir : que pouvons- nous faire de plus pour venir en aide aux enfants ? C'est de là qu'est née l'idée de coordonner ce don surprise en collaboration avec notre généreux partenaire, Kraft Heinz Canada. Une initiative qui s'est finalement avérée particulièrement fructueuse, puisque nous sommes parvenus à assembler 168 000 pots de nourriture pour bébés, une quantité suffisante pour nourrir des milliers de poupons et dont la valeur est estimée à plus de 150 000 $, » a précisé Glenn Acton, Vice-Président, Promotions et Allocations, Division escompte, Québec et Ontario pour Loblaw.

« Encore aujourd'hui, nous avons tendance à croire que ce sont principalement les sans-abris et les prestataires de l'aide sociale qui sollicitent les banques alimentaires. Pourtant, ce que l'on observe désormais, c'est que le visage de la faim change et que les demandes d'aide alimentaire comprennent maintenant des nombres records de travailleurs dont les revenus sont insuffisants, de mères monoparentales, de jeunes familles, et une grande proportion de bambins dont les carences alimentaires peuvent entrainer des problèmes graves et souvent permanents de développement moteur, physique ou cognitif, » a déclaré Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

« L'alimentation est à la base des besoins et la générosité exceptionnelle de Maxi et Kraft Heinz Canada nous permettra de faire une énorme différence dans notre capacité et surtout celle de nos organismes partenaires à lutter concrètement contre le fléau de la faim chez les jeunes enfants, » a renchéri Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud.

À propos de la Grande récolte pour les enfants

Initiée en 2012, la Grande récolte pour les enfants est une campagne de collecte de fonds annuelle mise sur pied par les Moissons du Grand Montréal. L'objectif premier de la Grande récolte est d'amasser des dons en argent afin de favoriser une alimentation saine pour près de 20 000 jeunes enfants de 0 à 5 ans vivant en situation de pauvreté dans la région de Montréal.

À propos des Moissons

Organisme à but non lucratif fondé en 1984, Moisson Montréal est aujourd'hui la plus grande banque alimentaire au Canada grâce à ses programmes de récupération et de distribution de denrées destinées à l'aide alimentaire d'urgence. L'organisation remet mensuellement plus de 1?000 tonnes de denrées à plus de 254 organismes communautaires accrédités de l'île de Montréal qui offrent une aide alimentaire à 137 000 personnes, dont près de 45 000 enfants. Moisson Montréal est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations nécessitent la collaboration de près de 9 000 bénévoles par année et permettent annuellement la redistribution d'environ 14 millions de kilos de denrées, représentant plus de 81 millions de dollars. Moisson Montréal a été le lauréat de trois prix pour son Programme de récupération en supermarchés : le prix Mercure - Développement durable de la FCCQ en 2016, le prix Novæ de l'Entreprise citoyenne dans la catégorie « Approvisionnement » en 2015, et le prix Élixir - Coup de coeur du PMI-Montréal en 2015. Pour plus d'information, visitez le www.moissonmontreal.org.

Moisson Rive-Sud alimente la vie en distribuant annuellement plus de 4,3 M kilogrammes de denrées, ce qui représente une valeur marchande de plus de 20 M$. Ceci correspond à plus de 81 000 demandes d'aide par mois, dont plus de 12 000 familles et plus de 33 000 enfants. Pour accomplir notre mission, nous collaborons avec 84 organismes accrédités et plus de 400 précieux bénévoles, sans oublier nos 156 généreux fournisseurs agroalimentaires. Les statistiques de MRS parlent d'elles-mêmes. Seule banque alimentaire reconnue de la Montérégie, MRS est toujours en quête d'amélioration de son offre de services aux organismes qui viennent en aide à la population fragilisée sur son territoire. La mission de Moisson Rive-Sud est d'offrir des denrées aux organismes communautaires accrédités et de soutenir le développement de solutions durables afin d'assurer la sécurité alimentaire de la population de la Montérégie. Pour plus d'information, visitez le http://moissonrivesud.org. Nous vous invitons également à aimer notre page Facebook en visitant le https://www.facebook.com/moissonrivesud.

À propos de Maxi

Chef de file des détaillants en alimentation à escompte, Maxi fait partie du paysage québécois depuis plus de 30 ans. Comptant 113 établissements répartis sur l'ensemble du territoire québécois, les magasins Maxi et Maxi & Cie sont des destinations de choix pour les consommateurs québécois, qu'il s'agisse de leurs achats alimentaires, d'articles pour la maison, de vêtements ou de produits de santé/beauté. On y retrouve aussi le programme de marques contrôlées le plus solide au pays, comprenant entre autres les marques le Choix du PrésidentMD, sans nomMD et Joe FreshMD. En plus de sa promesse d'offrir le meilleur rapport qualité prix, la bannière Maxi s'est dotée d'une mission sociale, celle de Nourrir tout le monde, qui se traduit notamment par son implication auprès de la Fondation pour les enfants le Choix du Président et l'organisme Déjeuner pour apprendre.

