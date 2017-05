Les chercheurs de l'UQAM au Congrès de l'Acfas le vendredi 12 mai 2017







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Voici plusieurs communications d'intérêt public choisies parmi les interventions des quelque 375 chercheurs de l'UQAM participant au 85e Congrès de l'ACFAS, ce vendredi 12 mai . Cet événement a lieu à l'Université McGill.

Parmi les sujets du jour : les cocktails de pollutions, le nouveau bulletin au primaire, les discours haineux.

Pour des entrevues, joindre le soussigné.

Autres communiqués consacrés à l'Acfas

Pollution sonore, pollution de l'air et dégradation thermique : un cocktail dangereux

Yves BAUDOUIN

Examen des solutions potentielles.

9 h 20

Bâtiment TROTTIER, local : T-1090

Colloque 616

La balade en ville comme outil pour apprivoiser les mathématiques

Nadia LAFRENIÈRE, Stéphanie SCHANCK

L'expérience Maths en ville, qui s'est déroulée à Montréal, suggère que le fait d'errer dans la ville permet non seulement de jeter un nouveau regard sur les objets qui nous entourent, mais aussi de modifier la perception qu'a le public des mathématiques, notamment en les présentant sous leurs aspects les plus concrets et omniprésents.

9 h 45

Bâtiment Burnside Hall, local : BH-1214

Colloque 316

Description des pratiques entourant l'utilisation du bulletin scolaire auprès des élèves en difficulté scolaire au primaire au Québec

Marie-Aimée LAMARCHE, Jean BÉLANGER

Le nouveau bulletin scolaire au primaire n'avait encore jamais été analysé. Propositions pour un maintien du bulletin, mais sans décourager les élèves en difficulté.

10 h

Bâtiment Mcconnell, local : MC-11

Domaine de recherche 501

Discours haineux, liberté d'expression et injustices épistémiques

François TOUTÉE

Où s'arrête la liberté d'expression dans le cas de discours définis comme stigmatisants ou haineux?

10 h 05

Bâtiment Birks, local : B-205

Colloque 311



Vivre et mourir ensemble : gestion de la pluralité religieuse dans les lieux de sépulture des musulmans à Montréal

Lilyane RACHEDI, Javorka SARENAC, et al.

Souvent, les endeuillés bricolent et réinventent les normes concernant les sépultures et font preuve d'adaptation et d'invention sociale.

15 h 30

Bâtiment Burnside Hall, local : BH-1B45

Colloque 632



Relation dose entre l'activité physique mesurée objectivement et la santé mentale des Canadiens : analyse de l'enquête canadienne sur les mesures de santé

Paquito BERNARD

L'activité physique pourrait favoriser le bien-être, maintenir un bon fonctionnement cognitif tout au long de la vie et prévenir l'apparition de troubles en diminuant notamment le stress perçu.

Pour en savoir plus...

15 h 45

Bâtiment Bronfman, local : BR-45

Colloque 102

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 10:43 et diffusé par :