Tonga Lumina : un parcours nocturne sur les traces du géant cet été à Tremblant

Également parmi les nouveautés estivales à ne pas manquer :

Une nouvelle animation familiale, Coupe Burrows, passage du Grand défi Pierre Lavoie,

Défi 808 Bonneville en plus de spectacles gratuits de David Usher et Coleman Hell.

MONT-TREMBLANT, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - De nombreuses nouveautés prendront l'affiche pendant la saison estivale dont notamment Tonga Lumina, un parcours nocturne créé et produit par Moment Factory, en plus d'une toute nouvelle animation familiale proposée en soirée.

L'été s'amorce dès le début mai à Tremblant avec l'ouverture des terrains de golf Le Diable et Le Géant suivis d'une panoplie d'événements sportifs et d'artistes de renom en spectacle gratuit. En y ajoutant la vaste gamme d'événements et de nouveaux commerces à découvrir dans le village piétonnier, tout est en place pour que familles, couples et amis puissent apprécier un séjour sur mesure à Tremblant.

Tonga Lumina : un parcours nocturne sur les traces du géant

Depuis le mont Tremblant s'élève un chuchotement ; le dernier des géants se réveille. Laissez-vous porter par votre âme d'aventurier et découvrez le secret qu'il veut vous confier.

Tous les jours de la fin juillet au week-end de l'Action de grâces, l'environnement grande nature de Tremblant sera le théâtre d'une création inédite de Moment Factory : un parcours nocturne illuminé, immersif et interactif sur les traces d'un géant qui, selon la légende, habite le mont Tremblant. À chacun de ses éveils, tous ses descendants convergent vers ces lieux sacrés pour bénéficier de sa grande sagesse. Les spectateurs sont ainsi conviés à venir à sa rencontre, porter l'amulette du peuple oublié, pénétrer dans les méandres de la montagne et suivre les traces mystérieuses pour découvrir le secret qu'il veut confier. L'amulette remise à chaque visiteur est une création unique à Tremblant. Elle bonifie l'expérience en interagissant au fil de sa progression dans le parcours.

Accessible à tous après la tombée du jour depuis le village piétonnier, le parcours nocturne empruntera la remontée Flying Mile jusqu'à la mi-station avant de plonger le spectateur dans un univers visuel et sonore qui met en scène les éléments naturels de la montagne, dans un sentier d'une longueur de 1,5 km aménagé en forêt. La mise en vente des billets est prévue pour le début juin et il sera possible de se les procurer en visitant tongalumina.ca.

Une programmation événementielle bonifiée et revisitée :

En plus des incontournables Coupe du Québec/Canada de vélo de montagne, triathlons IRONMAN, Rythmes Tremblant et Fête de la musique d'Angèle Dubeau, voici quelques nouveautés 2017 :

Quoi de neuf au village piétonnier ?

Le Q.G. : resto-pub urbain proposant une variété de tartares, plats distincts et cocktails originaux;

: resto-pub urbain proposant une variété de tartares, plats distincts et cocktails originaux; Pinwheel : du maïs soufflé en autant de formats et saveurs qu'il est possible d'en rêver;

: du maïs soufflé en autant de formats et saveurs qu'il est possible d'en rêver; Mission Laser : simulation de bataille au laser dans un labyrinthe de faisceaux lumineux;

: simulation de bataille au laser dans un labyrinthe de faisceaux lumineux; Fairmont Tremblant : lobby entièrement revu, nouvelle brasserie contemporaine, restaurant innovant de style buffet, nouveau bar-lounge, café décontracté libre-service et importants réaménagements sur la terrasse de la piscine extérieure;

: lobby entièrement revu, nouvelle brasserie contemporaine, restaurant innovant de style buffet, nouveau bar-lounge, café décontracté libre-service et importants réaménagements sur la terrasse de la piscine extérieure; Casino de Mont-Tremblant : une nouvelle aire de jeu électronique et de divertissement sera inaugurée dès le 22 juin.

Deux golfs à défier à compter du 12 mai

D'ici quelques jours, les deux parcours de championnat accueilleront leurs premiers golfeurs de la saison. Le Géant, aux plateaux ouvrant la vue sur le lac et la montagne, lancera la saison le 12 mai alors que Le Diable, avec ses grandes fosses de sable rouge, ouvrira le 19 mai. On peut s'inscrire à des leçons printanières se tenant du 13 mai au 16 juin à l'Académie de golf Tremblant et se procurer des rondes à 46 % de réduction grâce aux billets T-Golf jusqu'au 20 juin prochain.

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre quatre saisons et la renommée de ses événements d'envergure - dont IRONMAN Mont-Tremblant, les 24 h de Tremblant, Wanderlust, et le Festival international du blues de Tremblant - lui ont valu d'être reconnu au 8e rang des stations de ski nord-américaine par les lecteurs de Condé Nast Traveler en 2016, parmi les 25 meilleurs villages de ski au monde en 2014, selon National Geographic, en plus d'avoir été voté village de ski #1 dans l'Est de l'Amérique du Nord à 19 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto Porter Airlines, 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

