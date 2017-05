Avis aux consommateurs - Évitez un bouquet de problèmes à la fête des Mères







Le Bureau de la concurrence invite les consommateurs à prendre des précautions supplémentaires lorsqu'ils commandent des fleurs en ligne

OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW/ - Offrir des fleurs colorées et parfumées pour témoigner notre amour et appréciation est une belle tradition de la fête des Mères. Combiner cette tradition avec le magasinage en ligne peut donc sembler une option rapide et facile, mais gare aux entreprises qui vous donneront de l'urticaire!

Avant de passer votre commande, effectuez quelques recherches. Vous réduirez ainsi les risques que votre bouquet arrive tardivement, que les fleurs soient fanées ou que les arrangements n'aient rien à voir avec les photographies qui figurent sur le site Web du fournisseur. Si votre achat se déroule mal, tenter de faire le suivi auprès d'une entreprise insensible pourrait s'avérer une mission très épineuse.

Pour choisir un service digne de confiance parmi de nombreuses options en ligne, suivez les conseils suivants :

Magasinez sur divers sites - Même si les fleurs seront livrées loin de chez vous, envisagez les services d'une entreprise locale, en plus des portails d'achat plus visibles. S'il existe un magasin dans le secteur de la livraison, cela permettra de réduire le temps de transit et de préserver la fraîcheur des produits.

- Même si les fleurs seront livrées loin de chez vous, envisagez les services d'une entreprise locale, en plus des portails d'achat plus visibles. S'il existe un magasin dans le secteur de la livraison, cela permettra de réduire le temps de transit et de préserver la fraîcheur des produits. Faites vos devoirs - Prenez le temps de lire les renseignements sur les sites Web et de rechercher des services de livraison et des prix auprès de plusieurs fournisseurs. Assurez-vous de comprendre la garantie des magasins et leurs politiques de substitution. Essayez d'obtenir des commentaires auprès de personnes que vous connaissez et ne vous fiez pas uniquement aux avis en ligne, qui sont parfois exagérément positifs.

- Prenez le temps de lire les renseignements sur les sites Web et de rechercher des services de livraison et des prix auprès de plusieurs fournisseurs. Assurez-vous de comprendre la garantie des magasins et leurs politiques de substitution. Essayez d'obtenir des commentaires auprès de personnes que vous connaissez et ne vous fiez pas uniquement aux avis en ligne, qui sont parfois exagérément positifs. Posez des questions au fournisseur - Communiquez avec le service à la clientèle pour demander des renseignements au sujet de tout détail qui n'est pas clair sur le site Web. Confirmez les délais d'exécution du service et le coût total. Déterminez la façon dont les plaintes des clients sont traitées et les recours que vous aurez si vous n'êtes pas satisfaits du service.

- Communiquez avec le service à la clientèle pour demander des renseignements au sujet de tout détail qui n'est pas clair sur le site Web. Confirmez les délais d'exécution du service et le coût total. Déterminez la façon dont les plaintes des clients sont traitées et les recours que vous aurez si vous n'êtes pas satisfaits du service. Protégez-vous - Portez toujours attention à la légitimité des sites Web que vous consultez. Si vous effectuez un achat à l'aide d'une carte de crédit, il sera plus facile de contester les frais en cas de problèmes avec les fournisseurs. Conservez des traces de vos échanges avec l'entreprise. Si vous estimez avoir été trompé, signalez toute pratique commerciale trompeuse en faisant une plainte au Bureau de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

