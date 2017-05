La toute première Journée internationale de la prééclampsie met en lumière les impacts mondiaux de la mortalité infantile et maternelle







MELBOURNE, Floride, 10 mai 2017 /CNW/ - Près de 76?000 mères et 500?000 bébés dans le monde sont emportés chaque année par la prééclampsie et les troubles d'hypertension découlant de la grossesse qui y sont associés. Pour sensibiliser la population à cette complication de grossesse causant un danger de mort, les organismes de santé maternelle du monde entier joignent leurs forces pour tenir la toute première Journée internationale de la prééclampsie le lundi 22 mai.

Le thème de la Journée internationale de la prééclampsie, « Be prepared before lightning strikes », encourage les femmes enceintes à reconnaître tôt les symptômes et à consulter les fournisseurs de soins de santé au besoin.

Les co-commanditaires BabyCenter, l'Ending Eclampsia/USAID, l'International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, PRE-EMPT se joignent à la Preeclampsia Foundation pour réduire les décès évitables liés à la prééclampsie, l'une des principales causes de mortalité infantile et maternelle.

Comme indiqué dans une proclamation appuyée par les co-commanditaires de la Journée internationale de la prééclampsie et d'autres organismes de santé maternelle : « Nous nous rassemblons pour souligner la prévalence relativement élevée et les impacts dévastateurs de la prééclampsie et des autres troubles d'hypertension découlant de la grossesse. Ces troubles ne sont pas des complications rares de cet état. En réalité, ils touchent 8 à 10 % des grossesses dans le monde. »

La prééclampsie est une cause courante d'accouchement prématuré et est à l'origine de 20 % de l'ensemble des admissions aux soins intensifs néonataux. Pour la mère, les complications peuvent mener à de longues maladies et sont fortement corrélées au développement futur d'affections débilitantes, comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète de type II et l'insuffisance rénale.

L'Organisation mondiale de la santé a démontré que l'affection a un impact grandement disproportionné dans les pays à faible et à moyen revenu, où surviennent plus de 99 % des décès liés à la prééclampsie. On estime que 16 % des décès maternels dans ces pays sont attribuables à cette maladie et à d'autres troubles d'hypertension découlant de la grossesse. Il s'agit de la principale cause de mortalité maternelle en Amérique, elle qui est responsable du quart de ce type de décès en Amérique latine, et d'un dixième de ceux en Afrique et en Asie.

Un trop grand nombre de vies sont emportées ou sérieusement affectées par ces troubles, ce qui souligne l'importance de reconnaître les symptômes et d'apporter une réponse efficace et opportune grâce à des travailleurs de la santé dûment formés. Cela est particulièrement vrai dans les régions où l'accès aux soins est réduit.

Comme la compréhension des causes et des traitements préventifs et efficaces est limitée, le besoin de recherche fondamentale et clinique pour faire avancer les options et les pratiques de soins de santé doit constituer une priorité.

Les médias et le public peuvent prendre part à la Journée internationale de la prééclampsie en :

visitant le site http://www.endingeclampsia.org/world-preeclampsia-day/ pour connaître les composants de la campagne.

s'abonnant au groupe de sympathisants de la Journée internationale de la prééclampsie à l'adresse http://thndr.me/NvxqmB

