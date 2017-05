Loblaw prend part à l'initiative de mobilisation de la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés des inondations







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'apporter son support aux collègues et clients des communautés touchées, Loblaw, de par ses bannières Provigo, Maxi et Pharmaprix, se joint au mouvement initié par la Croix-Rouge et organise une collecte de fonds en magasins afin de venir en aides aux sinistrés des inondations.

Dans tous les points de vente à travers le Québec, soit 200 magasins d'alimentation et 180 pharmacies, les clients auront la possibilité de faire un don lors de leur passage aux caisses. Tout l'argent recueilli sera remis directement à la Croix-Rouge canadienne pour le Fonds de secours en cas de sinistre pour assister les familles touchées par les inondations.

