Un regard neuf sur les personnes souffrant de psoriasis : c'est PSOssible !

Le 15 mai, l'association de patients France Psoriasis et Novartis lancent une campagne nationale de sensibilisation sur le psoriasis. Intitulée « C'est PSOssible ! » elle comporte deux volets, l'un en TV, affichage et sur différents media, le second digital, plus intimiste, mettant en lumière un projet artistique mené avec des patients atteints de psoriasis. Le but : sensibiliser le grand public, changer le regard sur les personnes souffrant de psoriasis et montrer qu'un re-nouveau « c'est PSOssible ! ».

Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoins en constante évolution des patients et des populations. Basée à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait au mieux ces exigences : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques, biopharmaceutiques et soins ophtalmologiques. Novartis a des positions de leader mondial dans ces domaines. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 48,5 milliards de dollars (USD), et les investissements dans la recherche et le développement ont représenté environ 9 milliards de dollars (USD). Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 118 000 collaborateurs équivalents temps plein et les produits de Novartis sont disponibles dans 155 pays environ. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.novartis.com. »

France Psoriasis est la seule association de patients en France, au service exclusif des personnes atteintes de psoriasis et/ou de rhumatisme psoriasique et de leurs proches.

Regroupant 15 000 patients, soutenus par un Comité scientifique, France Psoriasis a pour mission, au quotidien, de soutenir et d'informer les malades, afin de rompre leur isolement et de leur redonner espoir.

Elle oeuvre aussi pour une meilleure reconnaissance de la maladie auprès des institutions et des acteurs de santé impliqués dans la prise en charge du psoriasis et du rhumatisme psoriasique.

Céline PERRIN - celine.perrin@publicishealth.com - +33(0)1-58-47-79-87

Morgane JOFFREDO - morgane.joffredo@publicishealth.com - +33(0)1-58-47-78-43

