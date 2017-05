Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST honore trois établissements de l'Estrie qui s'activent pour offrir des milieux de travail sécuritaires







SHERBROOKE, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région de l'Estrie. Lors de cette remise, qui a eu lieu à Sherbrooke, deux entreprises et un organisme public se sont distingués par leurs réalisations dans la catégorie Innovation. Coup d'oeil sur ces initiatives gagnantes qui contribueront à prévenir les accidents, voire à sauver des vies!

Moules Industriels : lauréate Petites et moyennes entreprises

Les travailleurs manipulaient des boîtes de trempe à la main, alors qu'elles peuvent atteindre des températures de 1 000 °C. Le maniement des charges extrêmement chaudes et lourdes engendrait des risques de brûlure et de blessure au dos. L'instabilité de la manoeuvre entraînait aussi le risque d'échapper la boîte, de se brûler ou de brûler des collègues. Les travailleurs ont créé une table de soufflerie à entraînement électrique munie d'un plateau roulant pour sortir les boîtes de trempe ainsi qu'un guide pour faciliter l'alignement parfait de la table et du four. Ainsi, ils utilisent désormais la table à même le four pour sortir la boîte, puis pour la refroidir à côté. Cet outil permet de manipuler la boîte de trempe de manière sécuritaire, il réduit le bruit, le temps nécessaire au refroidissement et les coûts d'électricité.

Artopex - Usine Tec Innovation inc. : lauréate Grandes entreprises

Lorsque les chaises sortaient de la ligne de production, elles étaient entièrement assemblées pour leur inspection. Pour les emballer semi-assemblées, les employés devaient les coucher le dos à plat en vue de les démonter partiellement, ce qui rendait certaines chaises difficiles à manipuler en raison de leur forme et de leur poids d'environ 32 kg (70 lb). Ensuite, les chaises étaient déposées le dos à plat au fond d'une boîte spéciale, ce qui nécessitait un mouvement de torsion du bassin et exigeait de gros efforts au bas du dos. Pour aider les employés à réaliser les étapes de désassemblage et d'emballage sans se blesser, l'entreprise a introduit deux innovations : un basculeur de chaises pour les placer à une hauteur adaptée à la tâche de désassemblage et un manipulateur de chaises semi-assemblées pour les déposer correctement dans les boîtes sans effort. Ainsi, le système complet élimine les risques de blessure.

Université Bishop's : lauréate Organismes publics

La station de pompage sanitaire était un des espaces clos les plus à risque sur le campus de l'Université Bishop's. L'accès au puits présentait un risque de chute de plusieurs pieds de hauteur. Souvent, lors des appels urgents d'entretien, les travailleurs ou les sous-traitants sous-estimaient le risque de chute et travaillaient sans sécuriser les lieux à l'aide de garde-corps portatifs ou d'un harnais. Afin d'éviter de travailler en tout temps avec un harnais ou d'installer des points d'ancrage permanents, les soudeurs ont créé un système de garde-corps fait sur mesure et entreposé sur place. Ils ont également conçu une grille pour recouvrir le trou d'accès, ce qui permet d'éliminer le risque de chute au moment de l'installation des garde-corps.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des démarches et des projets mis en oeuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prix mettent en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale

En plus d'être couronnés en Estrie, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.

Les vidéos illustrant les réalisations gagnantes peuvent être visionnées sur le site Web de la CNESST, à cnesst.gouv.qc.ca/remisesregionales.

