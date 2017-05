Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de Vesak







OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vesak :

« Aujourd'hui, les bouddhistes au Canada et partout dans le monde célébreront Vesak, le festival bouddhiste le plus important. Vesak est une occasion pour les bouddhistes de se rassembler afin de réfléchir à la naissance, l'illumination et le décès de Gautama Buddha, le fondateur du bouddhisme.

« Partout dans le monde, les bouddhistes visiteront leur temple local pour prier et offrir des cadeaux en signe de respect et de reconnaissance pour la vie et la sagesse de Bouddha.

« Cette année, alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux enseignements universels de Bouddha au sujet de la paix, de l'altruisme et de la compassion envers les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Ces valeurs communes nous unissent en tant que Canadiens et sont au coeur du succès de notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent ce jour sacré. »

