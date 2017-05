Le quartier Trinity/Little Portugal de Toronto : plus importante zone de croissance en création musicale au Canada







Les données de la SOCAN indiquent qu'il y a davantage de nouveaux créateurs de musique canadiens qui habitent ce quartier torontois que partout ailleurs

TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - Une fois de plus, la SOCAN a colligé les données sur les créateurs de musique afin de mieux comprendre où se crée la musique au Canada, et les résultats démontrent qu'un plus grand nombre de nouveaux créateurs de musique résident dans le quartier torontois de Trinity/Little Portugal -- ce quartier très riche en diversité culturelle du sud-ouest de Toronto qui regorge de talents musicaux, de salles de spectacles et d'entreprises qui utilisent la musique à son plein potentiel -- que dans tout autre quartier au Canada.

Les zones de croissance en création musicale du Canada ont été déterminées en analysant le nombre d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique devenus membres de la SOCAN au cours de la dernière année dans toutes les régions canadiennes de plus de 20?000 habitants. Quatre quartiers de Toronto occupent le Top 10, les six autres se trouvant à Montréal et Vancouver.

« Il n'est pas surprenant de constater que des quartiers où se trouvent des communautés artistiques florissantes, des salles de spectacle et d'autres éléments de l'écosystème musical canadien soient ceux où l'on constate également la plus forte croissance », a déclaré Eric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN. « Difficile de dire si c'est le quartier qui attire les créateurs et éditeurs de musique ou si ce sont ces derniers qui ont bâti le quartier, mais une chose est certaine, il y a là une relation symbiotique. La musique joue sans aucun doute un rôle clé dans le fait que ces communautés sont si dynamiques et cool. Félicitation au quartier Trinity/Little Portugal de Toronto pour son titre de première zone de croissance en création musicale au Canada?! »

Top 10 SOCAN des zones de croissance en création musicale au Canada :

Trinity/Little Portugal, Toronto (code postal M6J) Christie, Toronto (M6G) Rosemont , Montréal (H1Y) Brockton / Parkdale Village /Exhibition Place, Toronto (M6K) Centre-Sud, Montréal (H2K) North Grandview -Woodland, Vancouver (V5L) Dufferin/Dovercourt Village, Toronto (M6H) Plateau Mont-Royal (centre-nord), Montréal (H2J) Outremont , Montréal (H2V) Petite-Patrie (sud-est), Montréal (H2S)

La SOCAN a également établi la liste des centres d'excellence en création musicale dans chaque province et territoire :

Alberta , Bridgeland/Greenview/Zoo/YYC, Calgary (T2E) Colombie-Britannique, North Grandview - Woodland, Vancouver (V5L) Manitoba , River Heights (est), Winnipeg (R3L) Nouveau-Brunswick, Caraquet (E1W) Terre-Neuve et Labrador , St. John's (centre) (A1E) Territoires du Nord-Ouest & Nunavut , Yellowknife (X1A) Nouvelle-Écosse, Southwest Mainland (B0W) Ontario , Trinity / Little Portugal, Toronto (M6J) Île du Prince-Édouard, Charlottetown (sud-est) (C1A) Québec, Rosemont , Montréal (H1Y) Saskatchewan , Régina (sud) (S4S) Yukon , Whitehorse (Y1A)

C'est la deuxième année consécutive que la SOCAN, grâce à ses données, reconnaît l'importance et la valeur des centres de création musicale et du rôle clé que ces quartiers jouent dans la vie des musiciens et compositeurs.

En 2016, la SOCAN avait identifié les quartiers canadiens avec le plus grand nombre de créateurs de musique à succès per capita en fonction de la moyenne des redevances gagnée par année, et c'est le quartier Mile-End de Montréal qui arrivait en tête de liste.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est le trait d'union entre plus de 4 millions de créateurs musicaux partout dans le monde et plus d'un quart de million d'organisations et d'individus au Canada. Près de 150?000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique composent son effectif direct, tandis que plus de 130?000 entreprises canadiennes détiennent une licence Autorisé à vous divertir. Grâce à son utilisation concertée de la technologie et à son engagement d'être le leader mondial de la transformation des droits musicaux -- notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Audiam et MediaNet --, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs de cette musique méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

