Avis aux médias - Entreprises et municipalités: partenaires de la prospérité! Forum de discussion du CPQ et de l'UMQ avec le ministre Martin Coiteux







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) invitent les représentants des médias, le vendredi 12 mai, à assister à un forum de discussion en compagnie de Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de Bernard Sévigny, président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, et d'Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

À l'heure où les gouvernements de proximité sont appelés à exercer de nouvelles responsabilités, ce panel permettra d'échanger des vues sur les rôles que les municipalités seront appelées à jouer et les facteurs de succès nécessaires au renforcement de leurs liens avec les entreprises pour favoriser le développement économique des territoires.

Quoi : Panel « Entreprises et municipalités : partenaires de la prospérité » Qui : Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Bernard Sévigny, président de l'UMQ et maire de Sherbrooke

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ Quand : Le vendredi 12 mai 2017, de 11 h 30 à 14 h Où : Plaza Centre-Ville - 777, boulevard Robert-Bourassa - Montréal

