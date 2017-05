Le ministre Goodale tient une deuxième réunion du Comité consultatif canadien sur les armes à feu







OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Comité consultatif canadien sur les armes à feu s'est réuni hier à Ottawa afin de formuler des conseils sur les politiques, les lois et les règlements sur les armes à feu au Canada en vue de protéger la sécurité publique. Il s'agissait de la deuxième réunion depuis que le Comité a été renouvelé plus tôt cette année par l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, afin de veiller à ce que les opinions des Canadiens soient tenues en compte par le gouvernement lors de l'élaboration de politiques sur les armes à feu.

Actuellement, neuf personnes siègent au sien du Comité. Les membres comprennent des agents d'application de la loi, des défenseurs de la santé publique, des représentants de groupes de femmes et d'organisations de conservation, des utilisateurs d'armes à feu de la société civile, des agriculteurs et des membres de la communauté juridique.

« Les membres du Comité consultatif canadien sur les armes à feu donnent des conseils importants au gouvernement alors que nous nous employons à protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en respectant les droits des honnêtes propriétaires d'armes à feu et collectionneurs. Je suis reconnaissant que les membres souhaitent participer à des discussions franches et ouvertes sur une vaste gamme de sujets liés aux armes à feu. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Jusqu'à 15 personnes peuvent être nommées au Comité par l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Sécurité publique Canada assume les fonctions de secrétariat pour le Comité. Les réunions ont lieu à la discrétion du ministre, et au moins une réunion en personne est prévue par année.

