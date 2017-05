La KAUST et Thermo Fisher Scientific ouvrent un centre d'excellence en microscopie électronique







L'Université des sciences et technologies du Roi Abdallah (KAUST) et Thermo Fisher Scientific Inc. ont tenu le 9 mai une cérémonie d'inauguration du Centre d'excellence en microscopie électronique au campus de la KAUST à Thuwal, en Arabie saoudite. Ce nouveau centre s'appuie sur le partenariat de longue date entre la KAUST et Thermo Fisher, et se concentrera sur l'excellence en matière de performance des instruments et de collaboration dans la R&D.

Le Centre d'excellence vise à offrir aux scientifiques et collaborateurs de la KAUST des capacités d'exploration et d'expérimentation via la plateforme de microscopie électronique de premier plan de Thermo Fisher. Les partenaires industriels situés dans le Parc de recherche et de technologie de la KAUST bénéficieront également de la proximité avec les connaissances applicatives approfondies de Thermo Fisher dans le domaine de la science des matériaux.

« Nous collaborons depuis longtemps avec la KAUST et sommes impatients de poursuivre cette collaboration et de continuer à faire avancer la technologie dans le cadre de ce nouveau Centre d'excellence », a commenté Michael Shafer, président des matériaux et de l'analyse structurelle chez Thermo Fisher. « En accédant aux techniques, au matériel informatique et aux logiciels de caractérisation les plus récents disponibles sur le marché, la KAUST sera en mesure de faire progresser la recherche scientifique dans les domaines de la chimie et de la recherche sur les catalyseurs, des nanoparticules et des sciences de la vie. »

Le Dr Justin Mynar, directeur des installations majeures et du laboratoire principal de la KAUST, a commenté : « Ce centre incarne la mission de notre partenariat stratégique avec Thermo Fisher visant à atteindre nos objectifs communs dans l'avancement des technologies d'imagerie hautement performantes. Notre collaboration a pour but de rehausser les capacités et aptitudes expérimentales au sein du Centre d'excellence en microscopie électronique dans le but de fournir à nos étudiants, à notre corps professoral, à nos chercheurs et à nos partenaires un éventail d'avantages et d'opportunités scientifiques pour la première fois en Arabie saoudite. »

La cérémonie d'inauguration du centre a également vu la mise en service officielle du Microscope électronique à balayage par transmission (MEBT) FEI Titan Themis Z, le microscope électronique par transmission analytique le plus sophistiqué actuellement disponible sur le marché et le premier à être installé au monde. Les scientifiques des matériaux utilisent le Titan Themis Z pour comprendre les relations entre les propriétés physiques à plus grande échelle d'un matériau et sa structure et sa composition à l'échelle atomique. Ce système rejoint d'autres systèmes de microscopie électronique extrêmement sophistiqués déjà installés dans le centre, qui abrite un total de 16 microscopes électroniques de Thermo Fisher.

Ce Centre d'excellence représente la première étape dans la mise en oeuvre de la stratégie de la KAUST qui vise à établir des partenariats à long terme avec des fournisseurs d'instruments de premier plan. Il servira de modèle pour de futures opportunités de fournir des installations, formations et services de recherche de pointe aux utilisateurs et collaborateurs de la KAUST dans l'ensemble du Royaume d'Arabie saoudite.

À propos de l'Université des sciences et technologies du Roi Abdallah (KAUST)

La KAUST fait progresser la science et la technologie grâce à une recherche distinctive et collaborative intégrée à l'enseignement supérieur. Située sur les rives de la mer Rouge en Arabie Saoudite, la KAUST mène des études stimulées par la curiosité et axées sur des objectifs visant à répondre à des enjeux mondiaux liés à l'alimentation, à l'eau, à l'énergie et à l'environnement. Fondée en 2009, la KAUST joue le rôle de catalyseur pour l'innovation, le développement économique et la prospérité sociale en Arabie saoudite et dans le monde. L'université compte actuellement plus de 900 étudiants en master et en doctorat, soutenus par une communauté académique composée de 150 membres du corps professoral, 400 postdoctorants et 300 chercheurs scientifiques. Avec 100 nationalités travaillant et vivant à la KAUST, l'université rassemble des personnes et des idées provenant du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.kaust.edu.sa.

À propos de Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, avec un chiffre d'affaires de 18 milliards USD et plus de 55 000 employés à l'échelle internationale. Notre mission est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Nous aidons nos clients à accélérer la recherche dans les sciences de la vie, à relever des défis analytiques complexes, à améliorer les diagnostics des patients et à accroître la productivité des laboratoires. Avec nos grandes marques, Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific et Unity Lab Services, nous offrons une combinaison inégalée de technologies innovantes, de facilité d'achat et de soutien complet. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.thermofisher.com.

