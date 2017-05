iA Groupe financier fait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) a versé un don de 50 000 $ au fonds d'aide de la Croix-Rouge canadienne destiné aux sinistrés des zones inondées.

Les employés de iA Groupe financier et de ses filiales, ainsi que les partenaires des réseaux de distribution de celles-ci, désirent offrir tout leur soutien aux résidents des régions sinistrées qui ont dû quitter leur maison en raison des inondations historiques dans plusieurs régions.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

