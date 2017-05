Début de l'étude détaillée du projet de loi 122 - « Les attentes sont élevées » - Maxime Pedneaud-Jobin







GATINEAU, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'aube du début de l'étude détaillée du projet de loi 122 reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité, le président du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, rappelle aux parlementaires que ce projet de loi est celui du monde municipal, qui attend depuis des décennies ce tournant historique vers un cadre législatif moderne et adapté à aux réalités municipales.

« Au nom des grandes villes du Québec, j'invite les parlementaires à se prononcer clairement en faveur de l'autonomie municipale et à faire confiance aux élues et élus municipaux, en adoptant le projet de loi 122 d'ici la fin de la session parlementaire. Nous appuyons la proposition du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de mettre fin à l'obligation de l'approbation référendaire prévue dans la loi et de permettre aux municipalités d'élaborer leur propre modèle de consultation publique en fonction de leur réalité locale. Il faut favoriser une participation citoyenne forte dans le respect du principe de l'autonomie municipale, principe qui est au coeur du projet de loi 122 », a déclaré Monsieur Pedneaud-Jobin.

Pour une approche moderne de la consultation publique et de la participation citoyenne

Rappelons que l'UMQ a déjà mandaté l'Institut du Nouveau Monde pour élaborer un cadre de référence de participation publique s'inspirant des meilleures pratiques. Elle participera également au groupe de travail annoncé récemment par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

À propos du Caucus des grandes villes de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes de l'UMQ est formé des municipalités québécoises comptant 100 000 citoyennes et citoyens et plus. Le caucus compte neuf municipalités membres : Gatineau, Laval, Longueuil, Lévis, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay et Terrebonne.

