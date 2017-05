La rue Notre-Dame, d'hier à aujourd'hui







MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les 3 et 4 juin prochains, rendez-vous dans la rue Notre-Dame et remontez le temps à travers une foule d'activités et d'animations pour toute la famille dans le cadre du 350e anniversaire de Lachine 2017. Les passionnés d'histoire et de voitures anciennes seront ravis.

Samedi 3 juin

Revivez la belle époque des années 20 (13 h à 17 h) / Événement du 350e de Lachine 2017

Découvrez l'ambiance des années folles à travers une fresque vivante de personnages qui ont marqué l'histoire de Lachine, présentée par des comédiens et figurants pour la plupart lachinois : le maire Dalbé Viau, soeur Esther Blondin, le curé Nazaire Piché et le constable Durocher pour n'en nommer que quelques-uns. Tout ce beau monde sera entouré d'ouvriers de la Dominion Bridge, crieurs de journaux et vendeurs de fruits et légumes qui ne manqueront sûrement pas d'agrémenter votre journée par leurs témoignages historiques et ludiques !

Une foule d'activités et d'animations

Également au programme : danse-théâtre (swing) par les Productions Multisens, Montréal Express Barbershop Quartet, magicien, parcours historique guidé, jeux d'époque, caricaturiste, clown, maquillage et bricolage, marché des artisans, expositions de photos d'antan et de trains miniatures, peinture en direct, contes traditionnels pour enfants, rafraîchissements et petites douceurs avec la participation des commerçants et des organismes de la rue.

5 à 7 des années 20 en plein air (parc situé à l'angle de la 11e Avenue et Notre-Dame)

C'est le moment de vous éclater en famille ou entre amis au rythme du swing et ragtime avec Les Royal Pickels. Vous pouvez apporter votre repas ou réserver votre boîte pique-nique chez les restaurateurs participants. Une section est réservée pour les gens qui se présentent costumés. Pour connaître toute la programmation, visitez le www.350lachine.com

Dimanche 4 juin

Belles d'autrefois dans le Vieux-Lachine (10 h à 15 h 30)

Venez admirer en famille la magnifique exposition de voitures anciennes présentée par l'Association Centre-ville Lachine, en collaboration avec le Club Voitures Anciennes et Classiques de Montréal. Chanteurs de musique rétro, vente-débarras et plusieurs autres animations sont au menu. En cas de pluie, remis au 9 juillet.

Pour plus d'information : www.facebook.com/labelledamedelachine

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 09:18 et diffusé par :