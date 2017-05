TransCanada annonce les résultats des élections de son conseil d'administration tenues lors de son assemblée annuelle 2017







CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 10 mai 2017) - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (« TransCanada ») a annoncé aujourd'hui l'approbation par ses actionnaires de la nomination des 12 candidats aux postes d'administrateurs de TransCanada. Au cours de l'assemblée annuelle 2017 des actionnaires, qui s'est tenue un peu plus tôt aujourd'hui, chacun des 12 candidats suivants a été élu administrateur de TransCanada, par vote au scrutin secret, pour remplir son mandat jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de TransCanada, ou jusqu'à ce qu'un successeur soit élu ou nommé :



Candidat

Nbre votes pour

% de votes pour Nbre

abstentions % d'abstentions de vote Kevin E. Benson 490 849 677 99,70 1 490 399 0,30 Derek H. Burney 490 454 317 99,62 1 879 641 0,38 Stéphan Crétier 491 105 654 99,75 1 235 741 0,25 Russell K. Girling 491 216 793 99,77 1 125 652 0,23 S. Barry Jackson 488 982 397 99,32 3 357 679 0,68 John E. Lowe 491 289 678 99,79 1 044 280 0,21 Paula Rosput Reynolds 488 695 671 99,26 3 646 771 0,74 Mary Pat Salomone 490 611 527 99,65 1 730 918 0,35 Indira Samarasekera 491 121 319 99,75 1 218 760 0,25 D. Michael G. Stewart 490 975 180 99,72 1 358 778 0,28 Siim A. Vanaselja 460 603 007 93,55 31 739 438 6,45 Richard E. Waugh 490 705 701 99,67 1 636 741 0,33

Les résultats définitifs de toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR (www.sec.gov) et affichés dans la section Centre des investisseurs du site de la société à l'adresse www.transcanada.com au plus tard le mardi 9 mai 2017.

Forte de plus de 65 années d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s'étend sur plus de 91 500 kilomètres (56 900 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent avec une capacité de stockage de gaz de 18,4 milliards de mètres cubes (653 milliards de pieds cubes). Grande productrice d'électricité indépendante, la société TransCanada possède plus de 10 100 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur de 4 300 kilomètres (2 700 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement en pétrole et liquides du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com et notre blogue pour en savoir davantage, ou suivez-nous sur les réseaux sociaux et 3BL Media.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs sujets à des incertitudes et à des risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de mots comme « anticipe », « s'attend à », « croit », « pourrait », « aura », « devrait », « estime », « prévoit » ou d'autres termes similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir, aux porteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs éventuels, des informations relatives à TransCanada et à ses filiales, y compris l'évaluation, par la direction, des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, par conséquent, ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, fournis à la date de leur mention dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que leur but. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez vous reporter au rapport trimestriel aux actionnaires en date du 4 mai 2017 et au rapport annuel 2016 de TransCanada, tous deux déposés sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, à www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à www.sec.gov.

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 09:33 et diffusé par :