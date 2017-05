Avis aux médias - La Banque CIBC tiendra sa conférence Technologie et innovation 5.0







TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) tiendra sa 5e conférence annuelle Technologie et innovation le mardi 16 mai 2017 à Toronto. Des représentants de plus de 25 entreprises chefs de file dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie y feront des présentations. De plus, Mark Barrenechea, président et chef de la direction d'Open Text, sera le conférencier principal pendant le dîner. Enfin, des gens novateurs, des fondateurs et des leaders d'opinion seront réunis pour une table ronde sur l'intelligence artificielle.

Participation à la conférence et diffusion audio

Seules les personnes ayant reçu une invitation peuvent assister à cette conférence. Les médias et le grand public sont invités à écouter les présentations par l'intermédiaire d'une diffusion audio accessible par le lien ci-dessous le jour même de la conférence. Pour connaître le programme complet de la conférence et les entreprises participantes, veuillez consulter le lien : http://conferences.cibcwm.com/TECH2017/ (mot de passe : Tech2017; en anglais seulement).

