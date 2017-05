Le Square Children's : honorer le passé, construire l'avenir







Devimco Immobilier et ses partenaires dévoilent le nom du nouveau projet phare sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est un nom à la fois empreint de respect pour la vocation passée du site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, mais aussi résolument tourné vers l'avenir, que Devimco Immobilier et ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Financement Privé, ont choisi pour leur nouveau projet phare dans l'ouest du centre-ville de Montréal. Le Square Children's se veut un clin d'oeil aux lieux mythiques où ce développement de près d'un demi-milliard de dollars va bientôt s'implanter.

« Nous voulions un nom qui soit à l'image du projet lui-même, c'est-à-dire profondément enraciné dans le quartier. Le Square Children's était tout désigné, non seulement pour rendre hommage au passé glorieux de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, qui a occupé ce site pendant près d'un siècle, mais aussi pour rappeler le magnifique square Cabot, situé juste en face », explique Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Le promoteur immobilier a également profité de l'occasion pour lancer le nouveau site Web du projet, www.squarechildrens.ca, afin de permettre à tous de découvrir la vision avant-gardiste préconisée pour la revitalisation de ce site exceptionnel.

Rappelons que le projet est présentement en cours d'évaluation par l'Office de consultation publique de Montréal, qui devrait compléter son étude prochainement. Le promoteur Devimco Immobilier, responsable du développement du projet, devra ensuite attendre l'adoption par la Ville de Montréal d'un règlement autorisant la construction du projet.

Un emplacement de choix

Situé à l'intersection de l'avenue Atwater et du boulevard René-Lévesque, le projet occupe un emplacement de choix, chargé d'histoire. Ainsi, dans le but de perpétuer la mémoire des lieux pour les générations futures, la première résidence des infirmières, plus vieille aile de l'ancien hôpital présentant une forte valeur patrimoniale, sera restaurée et intégrée au projet. Des éléments architecturaux de style Art Déco seront également préservés et intégrés aux nouveaux bâtiments.

Usage mixte et services de proximité

Avec ce projet, les partenaires se sont donnés pour mandat de créer un endroit qui s'intègre parfaitement au quartier, tout en apportant une valeur ajoutée à ses citoyens. Ainsi, le Square Children's proposera un programme résidentiel varié comprenant des copropriétés, des appartements locatifs, de même que des logements sociaux (gérés par l'Office municipal d'habitation de Montréal). En tout, près de 1400 unités résidentielles seront réparties dans six tours au design novateur réalisé par la réputée firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes.

De plus, afin de mieux desservir tous les résidents du quartier, actuels et futurs, des espaces sont prévus au rez-de-chaussée pour des commerces de proximité. Des bureaux ainsi qu'un hôtel de 250 chambres auront aussi leur place au sein de ce projet diversifié.

Des aires communes spectaculaires viendront compléter l'offre aux résidants, à commencer par un Sky Lounge situé au dernier étage d'une des tours qui offrira un panorama à couper le souffle sur la ville et sur le mont Royal. Les occupants pourront également bénéficier d'un des plus importants centres d'entraînement jamais construits dans une tour d'habitation à Montréal et proposant des équipements à la fine pointe de la technologie.

Axé sur une vie communautaire riche et animée

La construction du Square Children's permettra non seulement de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, mais aussi de donner un nouveau souffle au quartier tout entier en donnant accès à de nouveaux services et installations pensés sur mesure pour les citoyens.

Ainsi, la superficie du parc Henri-Dunant sera pratiquement doublée. Tous pourront s'y rassembler et se reposer, profiter de la nature et de la beauté des grands jardins avoisinants, tout en y faisant de l'exercice grâce à de nouveaux équipements pour la mise en forme. Globalement, le parc public et les espaces verts aménagés compteront pour plus de 30 % de la superficie totale du projet.

La vie communautaire du quartier se verra également grandement bonifiée grâce à la construction du tout nouveau Centre communautaire Peter-McGill, qui inclura notamment une bibliothèque ainsi qu'une cuisine communautaire.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l'entreprise se distinguent par la création de milieux de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu. Elle a été la première société immobilière à développer un complexe de type lifestyle au pays, soit le Quartier Dix30MC.

Depuis 2005, dans Griffintown, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMC, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle réalise également SOLAR UNIQUARTIER, le plus important projet TOD au Québec. Ce projet d'un milliard de dollars deviendra le nouveau centre-ville de la Rive-Sud de Montréal, à l'angle nord-ouest des autoroutes 30 et 10. www.devimco.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Au 31 décembre 2016, il comptait 48 projets en développement d'une valeur de 2,9 milliards $ qui créeront quelque 24 000 emplois, 41 immeubles sous gestion, 17 millions de pi2 de terrains à développer et 59 millions $ étaient voués à l'habitation abordable, sociale et communautaire. www.fondsftq.com

À propos de Fiera Financement Privé

Fiera Financement Privé, une filiale de Corporation Fiera Capital, agissant à titre de gestionnaire de fonds, est un leader canadien en financement privé et en placement privé. Elle offre une expertise en financement temporaire de construction, en financement d'entreprises et en investissement en développement immobilier. De plus, elle donne accès à ses stratégies de placement alternatives aux clients de Fiera Capital. www.fieracapital.com

