À l'occasion de la fête des Mères, OpenTable divulgue la liste des 50 meilleurs restaurants où aller bruncher au Canada

Des restaurants de six provinces canadiennes ont été reconnus comme étant les meilleurs endroits où aller bruncher, selon les critiques des utilisateurs d'OpenTable

TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - Juste à temps pour aider les Canadiens à choisir l'endroit où aller prendre un repas pour la fête des Mères, OpenTable, chef de file mondial dans le secteur des réservations de restaurant en ligne et membre du Priceline Group (NASDAQ : PCLN), a annoncé aujourd'hui la publication de la liste des 50 meilleurs restaurants où aller bruncher au Canada. Ces choix reflètent les opinions exprimées dans plus de 480 000 critiques soumises par des utilisateurs vérifiés du site OpenTable sur plus de 2 000 restaurants au Canada.

La liste de cette année met en lumière des restaurants remarquables situés partout au pays, comme The Merchant Tavern à St.John's qui dégage le charme de la côte Est ou encore Forage à Vancouver où les plats sont rehaussés par le goût des ingrédients locaux. L'Ontario arrive en tête des provinces avec 20 des 50 meilleurs restaurants, suivie de l'Alberta avec 12, et de la Colombie-Britannique et du Québec avec 8 chacune. Les autres provinces représentées sont Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba.

« Faire une sortie au restaurant pour aller bruncher à l'occasion de la fête des Mères est une tradition dans de nombreuses familles », a déclaré Ziv Schierau, responsable des comptes nationaux chez OpenTable Canada. « Que ce soit pour déguster un brunch classique ou des plats avec une touche novatrice, ces établissements sont un excellent choix pour se rassembler en famille et souligner cette occasion spéciale. »

Les Canadiens adorent sortir au restaurant à l'occasion de la fête des Mères. Selon les données d'Open Table sur les réservations pour la fête des Mères de 2016, il s'agit d'un des dimanches les plus achalandés de l'année. On observe une augmentation de 226 pour cent du nombre de réservations par rapport à un dimanche habituel. De plus, les Canadiens effectuent en moyenne seulement huit jours à l'avance leur réservation pour la fête des Mères.

La liste des 50 meilleurs restaurants au Canada où aller bruncher a été établie uniquement à partir de plus de 480 000 critiques soumises par des clients vérifiés d'OpenTable entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017. Tous les restaurants ayant reçu le pointage global minimum et le nombre minimum de critiques admissibles ont été pris en compte. Les restaurants admissibles ont ensuite été notés et classés en fonction du pourcentage de critiques dans lesquelles la caractéristique spéciale « excellent pour aller bruncher » avait été sélectionnée.

En fonction de cette méthode, voici donc les 50 meilleurs restaurants où aller bruncher au Canada selon les utilisateurs d'OpenTable (par ordre alphabétique) :

Ancaster Mill - Ancaster, Ontario

ANJU - Calgary, Alberta

Auberge du Pommier - Toronto, Ontario

Bacchus Restaurant & Lounge - Wedgewood Hotel - Vancouver, Colombie-Britannique

Barnstormer Brewing Company - Barrie, Ontario

Berkeley North - Hamilton, Ontario

The Bison Restaurant - Banff, Alberta

Bistro Nolah - Dollard-Des-Ormeaux, Québec

Bolero - Calgary, Alberta

BOSK at Shangri-La Hotel Hotel Toronto - Toronto, Ontario

Bow Valley Ranche Restaurant - Calgary, Alberta

The Bruce Hotel and Restaurant - Stratford, Ontario

Buca Yorkville - Toronto, Ontario

Cambridge Mill - Cambridge, Ontario

Canteen - Edmonton - Edmonton, Alberta

Carben Restaurant - Ottawa, Ontario

Colette Grand Cafe and Bakery - Toronto, Ontario

Deane House - Calgary, Alberta

Earth to Table: Bread Bar - Guelph - Guelph, Ontario

Forage - Vancouver, British Columbia

H4C Place St-Henri - Montréal, Québec

Hawksworth Restaurant - Vancouver, Colombie-Britannique

Hoogan & Beaufort - Montréal, Québec

Juniper Bistro - The Juniper Hotel - Banff, Alberta

L'Abattoir Restaurant - Vancouver, Colombie-Britannique

La Fabrique - Montréal, Québec

The Lake House - Calgary, Alberta

Langdon Hall Country House Hotel & Spa - Cambridge, Ontario

Lawrence Restaurant - Montréal, Québec

Liquidity Bistro - Okanagan Falls, Colombie-Britannique

Liv Restaurant - White Oaks Resort & Spa - Niagara-on-the-Lake, Ontario

Maison Boulud - Montréal, Québec

The Merchant Tavern - St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

The Nash - Calgary, Alberta

Nineteen XIX - St. Albert - Saint Albert, Alberta

Peller Estates Winery Restaurant - Niagara-on-the-Lake, Ontario

Pineridge Hollow - RM of Springfield, Manitoba

Quails' Gate Estate Winery - Old Vines Restaurant - Kelowna, Colombie-Britannique

Restaurant at Peninsula Ridge - Beamsville, Ontario

Restaurant Lemeac - Montréal, Québec

The Soca Kitchen - Ottawa, Ontario

Ten Foot Henry - Calgary, Alberta

TOCA - The Ritz-Carlton - Toronto, Ontario

Trafalgars Bistro - Vancouver, Colombie-Britannique

Treadwell Farm-to-Table Cuisine - Niagara-on-the-Lake, Ontario

Trius Winery Restaurant - Niagara-on-the-Lake, Ontario

Vero Bistro Moderne - Calgary, Alberta

West Restaurant - Vancouver, Colombie-Britannique

Whitewater Brewing Company - Lakeside Brew Pub - Cobden, Ontario

XO Le Restaurant - Montréal, Québec

La liste complète est également accessible sur le site Web suivant : https://www.opentable.com/m/best-brunch-restaurants-in-canada-2017/. Les utilisateurs peuvent en apprendre davantage sur les 50 meilleurs restaurants où aller bruncher au Canada en consultant le blogue d'OpenTable.



Un mot au sujet des critiques de restaurant d'OpenTable

Le site de critiques de restaurant d'OpenTable, lancé en novembre 2008, aide les utilisateurs à trouver les restaurants qui conviennent le mieux à l'expérience qu'ils recherchent. Seuls les utilisateurs ayant donné suite à une réservation avec OpenTable sont invités à publier une critique de restaurant. Les gens qui consultent le site ont accès à des critiques sur des milliers de restaurants partenaires d'OpenTable aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Irlande, au Japon et au Royaume-Uni. À ce jour, plus de 40 millions de critiques de restaurants ont été soumises par des utilisateurs vérifiés, ce qui fait d'OpenTable l'une des sources de critiques de restaurant les plus importantes et les plus fiables.



Au sujet d'OpenTable

OpenTable, membre de The Priceline Group, est le principal site de réservation de restaurants au monde, avec plus de 21 millions de réservations par mois dans plus de 40 000 restaurants. Le réseau d'OpenTable relie utilisateurs et restaurants pour permettre aux utilisateurs de dénicher et de réserver la table parfaite, et aider les restaurants à offrir un accueil personnalisé qui incite les clients à revenir. Sur OpenTable, les utilisateurs peuvent voir quels restaurants ont des tables disponibles, choisir un restaurant en fonction des menus, des critiques formulées par des utilisateurs vérifiés et d'autres renseignements utiles, et faire facilement une réservation. En plus des services offerts sur son site Web et ses applications mobiles, OpenTable facilite les réservations en ligne pour près de 600 partenaires, parmi lesquels plusieurs des enseignes locales et internationales les plus populaires d'Internet. Les solutions d'accueil d'OpenTable permettent aux restaurants de gérer leur carnet de réservations, de rationaliser leurs opérations et de peaufiner leur service. Depuis son lancement en 1998, OpenTable a aidé plus de 1 milliard de clients dans le monde entier, dont environ 48 millions au Canada, à réserver une table. L'entreprise est basée à San Francisco, en Californie, et a des restaurants partenaires dans plus de 20 pays, dont l'Australie, le Canada, l'Allemagne, l'Irlande, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis.

OpenTable, OpenTable.com, les logos d'OpenTable et les autres noms de services sont des marques de commerce d'OpenTable, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

